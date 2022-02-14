Ukrayna’nın başkenti Kiev’de tansiyon düşük

14 Şubat 2022 Pazartesi, 04:00

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de halkın büyük bir kısmı, Rusya’nın saldıracağı düşüncesinde değil. Ancak son zamanlarda, Amerikan basınında çıkan ve ABD’li yetkililerin sürekli tekrarladıkları Rusya’nın her an işgale girişeceği yönündeki iddiaların tedirginlik yaratmadığını söylemek de zor.

- Olga (muhasebeci): Bence Rusya’nın saldırması, düşük bir ihtimal. Sonuçta mantık galip gelir. Bütün dünya Putin’e karşı. Putin, büyük bir savaşı göze alamaz.

- İrina ve Lera (üniversite öğrencileri): Bizce savaş olmaz. Putin, Ukrayna’yı korkutmaya çalışıyor.

- Aleksey (emekli): Ben, yüzde 80, Rusya’nın saldıracağını düşünüyorum. Kiev’i alacak şekilde büyük bir savaş olabilir (“Saldırı olursa göç eder misiniz”, sorusuna): Hayır.

- Vadim (seyyar satıcı): Bence saldırı olmaz. Putin, Avrupa’nın yaptırımlarından çekinir. Sonra, Batılı ülkeler bize silah yardımı yapıyor. Bu da, caydırıcı olur. Ayrıca, savaş olursa, Rusya da çok büyük insan kayıplarına uğrar.

‘AVRUPA İZİN VERMEZ’

- Tanya, Alyona, Oleg (serbest meslek, 30’lu yaşlarda): Bizce Rusya saldırmaz. (Neden sorusu üzerine): Açıkçası, biz bu konu üzerinde düşünmek istemiyoruz pek. Televizyona bakıp moral bozucu haberleri seyretmeyi tercih etmiyoruz.

- İgor (serbest meslek): Savaş olacağını sanmam. Rusya’yı durduran pek çok etken var. Uluslararası yaptırımlar gibi. (Bu sırada, turizmci olan eşi söze giriyor ve “ben de düşünmüyorum. Avrupa burasını Rusya’nın etki alanına terketmek istemez”, diyor).

- Vasiliy (avukat): Ben, bu ihtimalin yarı yarıya olduğunu düşünüyorum. Eğer ABD, Ukrayna’yı feda etmenin çıkarına olduğunu düşünürse, Rusya saldırır. Yoksa, saldırmaz. Bu meselede belirleyici olan yer Ukrayna veya Rusya değil, ABD.

"TERK ETMEM"

- Olga (şirket yöneticisi): Her şey olabilir... (“Savaş olursa göç eder misiniz”, sorusuna): Hayır, göç etmem. Burası benim ülkem.

- Nikolay ve Tanya (Çift sanat stüdyosu sahibi): Olabilir de, olmayabilir de. Fakat Avrupa, Putin’i durdurmak ister. (“savaş olursa göç eder misiniz” sorusuna): Tanya: Aslında, iyi olur. Türkiye’ye, Alanya’ya gideriz (gülüyor). Nikolay: Bunu hiç düşünmedik şu ana kadar. Ama sanırım, burada kalırız. Çünkü burası bizim ülkemiz.

- Taras (avukat): Çok zor bir soru. Bence saldırmaz. Çünkü saldırsa, dünya savaşı çıkar. Batılı ülkeler, duruma müdahale eder. Gerçi, belli de olmaz. Batılı müttefiklerimiz, bizi satabilir de.

- Dmitri (ekonomist): Bence, savaş olmaz, çünkü Rusya buna cesaret edemez. Eğer savaş olursa, Rusya’yı çok ağır ekonomik yaptırımlar bekliyor.