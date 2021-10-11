Uluslar Ligi finalinde Mbappe'nin pozisyonu tartışmalara sebep oldu

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2021 Pazartesi, 09:29
<p>UEFA Uluslar Ligi finalinde, Kylian Mbappe'nin attığı Fransa'ya kupayı getiren goldeki ofsayt itirazları maça damga vurdu.</p>

UEFA Uluslar Ligi finalinde, Kylian Mbappe'nin attığı Fransa'ya kupayı getiren goldeki ofsayt itirazları maça damga vurdu.

<p>Kylian Mbappe'nin Pazar günü İspanya'ya karşı oynadıkları Uluslar Ligi finalinde Fransa adına 80. dakika attığı gol oldukça eleştirildi ancak geçerli sayıldı.</p>

Kylian Mbappe'nin Pazar günü İspanya'ya karşı oynadıkları Uluslar Ligi finalinde Fransa adına 80. dakika attığı gol oldukça eleştirildi ancak geçerli sayıldı.

<p>İspanyollar, Mbappe'nin golü atmadan önce ofsaytta olduğunu iddia etti ancak hakemler,&nbsp; Eric Garcia'nın son dakika müdahalesinin golü geçerli kıldığını söyledi.</p>

İspanyollar, Mbappe'nin golü atmadan önce ofsaytta olduğunu iddia etti ancak hakemler,  Eric Garcia'nın son dakika müdahalesinin golü geçerli kıldığını söyledi.

<p>İspanya kaptanı Sergio Busquets ise, "Pozisyonun neden ofsayt olduğunu hakeme sordum, Eric Garcia'nın topa doğru hamle yapması nedeniyle ofsayt kararı verilmedediğini söyledi. Hiç mantıklı değil" sözlerini kullandı.</p>

İspanya kaptanı Sergio Busquets ise, "Pozisyonun neden ofsayt olduğunu hakeme sordum, Eric Garcia'nın topa doğru hamle yapması nedeniyle ofsayt kararı verilmedediğini söyledi. Hiç mantıklı değil" sözlerini kullandı.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler