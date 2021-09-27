Ümit Davala'dan Mostafa Mohamed açıklaması
"Galatasaray rahat kazanmadı, bu oyun şekliyle rahat kazanamazsın zaten. İlk yarıda çok top kaybı oldu, 2. yarıda devam etti. Göztepe, 3. haftada hoca değiştirdi ama Maestro gibi yöneten bir hoca değil, kariyeri de Maestro değil. 4 haftadan beri takımın başında ve 3. mağlubiyetini aldı. Galatasaray'ın çok daha üstün olması gerekiyor, çok çok daha pozisyon üretmesi gerekiyor. Pas hataları çok fazlaydı. Rakibe cesaret veriyorsun, onlar da üstüne gelmeye çalışıyorlar."
"2-1'den sonra Cicaldau'nun bir pozisyonu vardı, 3-1 yapsa çok çok daha farklı olurdu. 2-1 her zaman riskli bir skordur. Marsilya maçı öncesinde özellikle güveni vermiş değiller. Oyun değil de skora bakmak gerekiyor şu aşamada. 3 puan oyuncular için önemli olacak. Bu futbolla Marsilya maçında işleri gerçekten zor olur."
"Bekler Galatasaray'da her zaman önemli olmuştur, içeride merkezde 8 kişiyle oynayıp, dışarıda bire bir bırakıyorlar. Hoca 11'leri yaparken çizgileri çeker, 1 ve 2'leri yazar, 1 ve 2'ler şu anda, ikisi de verimli değil. Yedlin sağ taraftan bindirip 2 orta kesti ama orta değil. Van Aanholt soldan daha az geliyor, hiç atak görmüyorum. Kerem içeri girdiği an oradan bir bindirme gelmesi lazım. Kenarlardan çok az gelen bir Galatasaray var, son yıllarda en önemli silahtı. Kenar organizasyonlara oyunu açtığında hem orta şansın oluyor, hem de içeri girme ihtimalin de oluyor."
"Şöyle oluyor bazen. İlk haftalarda çok gol atıp ön plana çıktığın zaman bir öz güven geliyor, 'Nasılsa böyle gidecek' gibilerinden. O an ciddiyeti kaçırabiliyorsun. Mustafa Muhammed böyle bir yapıya sahip. İpin ucu kaçtığın zaman işler kötü sonuçlanıyor. Sonra gol atmak mecburiyetinde hissediyor kendini, 13 şutu nerelerden attığına baksak atmaması gereken yerlerde şut çektiği pozisyonlar oluyor. İşine ciddi sarılmalı, iyi çalışmalı. Eminim ki 1-2 tane atında tekrar eski Mustafa gelecektir."
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