Ümit Davala'dan Mostafa Mohamed açıklaması

"Galatasaray rahat kazanmadı, bu oyun şekliyle rahat kazanamazsın zaten. İlk yarıda çok top kaybı oldu, 2. yarıda devam etti. Göztepe, 3. haftada hoca değiştirdi ama Maestro gibi yöneten bir hoca değil, kariyeri de Maestro değil. 4 haftadan beri takımın başında ve 3. mağlubiyetini aldı. Galatasaray'ın çok daha üstün olması gerekiyor, çok çok daha pozisyon üretmesi gerekiyor. Pas hataları çok fazlaydı. Rakibe cesaret veriyorsun, onlar da üstüne gelmeye çalışıyorlar."