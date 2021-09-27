Spor yazarı Çelikler'den Fenerbahçe'nin klasikleşen hatalarına tepki

27 Eylül 2021 Pazartesi, 09:53

Fenerbahçeli ünlü spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Hatay maçına klasikleşen hatalara dikkat çekti.

Habertürk yazarı Çelikler şöyle konuştu:

Hatay ligin üstlerinde iyi giden bir takım. 4 maçtır kazanıyorlardı. Bu maçtan evvel yeminler ettiler, sarıldılar tribüne çağrıldılar.. Şampiyonlar Ligi maçına çıkar gibi çıktılar. Fener'e karşı bir klasik.. Enner Valencia - Berisha - Rossi ileri üçlüsü ilk defa bu kadar derine gelip pas alıp dikine hücuma çıktılar. Bu durumda normal olarak hareketli iyi hücum ettiler, klasik.. Enner Valencia bu takımın en önemli hücum oyuncusu olduğunu atılan 2 golde de kanıtlıyor, klasik.. Fenerbahçe gayet güzel oynuyor, Hatayspor sahada yok. Her şey yolunda. 2. yarı başlıyor 10 dakika içinde 3 tane net pozisyon harcanıyor.. Klasik.

Önce Rossi topa kuvvetli vuramadığından Enner'e aktaramıyor, sonra Mert Hakan Rossi'ye vermek yerine vurmaya çalışınca topu eziyor sonra bir kez daha Enner'e aktaramıyorlar.. Klasik.. Maç boyu güven veren kaleci Altay, çıkarabileceği topu tutamıyor. Klasik.. Golden sonra ölü Hatay diriliyor, klasik.. Fener toparlıyor, farkı açması gereken 2 net pozisyonda daha boş kalelere vurulamıyor. Klasik.5 olması gereken maç tıknefes bitiyor.. Klasik.. Fenerliler "Bir golcümüz neden olamıyor" diye hayıflanıyor. Klasik..

