Spor yazarı Çelikler'den Fenerbahçe'nin klasikleşen hatalarına tepki
Serdar Ali Çelikler, "Maç boyu güven veren kaleci Altay, çıkarabileceği topu tutamıyor. Klasik.. Golden sonra ölü Hatay diriliyor, klasik" eleştirisini getirdi.
Fenerbahçeli ünlü spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Hatay maçına klasikleşen hatalara dikkat çekti.
Habertürk yazarı Çelikler şöyle konuştu:
Hatay ligin üstlerinde iyi giden bir takım. 4 maçtır kazanıyorlardı. Bu maçtan evvel yeminler ettiler, sarıldılar tribüne çağrıldılar.. Şampiyonlar Ligi maçına çıkar gibi çıktılar. Fener'e karşı bir klasik.. Enner Valencia - Berisha - Rossi ileri üçlüsü ilk defa bu kadar derine gelip pas alıp dikine hücuma çıktılar. Bu durumda normal olarak hareketli iyi hücum ettiler, klasik.. Enner Valencia bu takımın en önemli hücum oyuncusu olduğunu atılan 2 golde de kanıtlıyor, klasik.. Fenerbahçe gayet güzel oynuyor, Hatayspor sahada yok. Her şey yolunda. 2. yarı başlıyor 10 dakika içinde 3 tane net pozisyon harcanıyor.. Klasik.
Önce Rossi topa kuvvetli vuramadığından Enner'e aktaramıyor, sonra Mert Hakan Rossi'ye vermek yerine vurmaya çalışınca topu eziyor sonra bir kez daha Enner'e aktaramıyorlar.. Klasik.. Maç boyu güven veren kaleci Altay, çıkarabileceği topu tutamıyor. Klasik.. Golden sonra ölü Hatay diriliyor, klasik.. Fener toparlıyor, farkı açması gereken 2 net pozisyonda daha boş kalelere vurulamıyor. Klasik.5 olması gereken maç tıknefes bitiyor.. Klasik.. Fenerliler "Bir golcümüz neden olamıyor" diye hayıflanıyor. Klasik..
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Ali Babacan'dan 'ilk istifa' açıklaması
- Bodrum Belediye Başkanı'nın isyanı
- Peker kabul etti: 'Yorumunuz doğrudur'
- 10 görevli rektörün üniversitesine 204 öğrenci yerleşti
- “Kabul edilemez ve tehlikeli”
- Murat Ongun paylaştı: Geliyor
- Biden neyi ifade etti bilemem
- Cinsel ilişki sırasında balkondan düştü
- Benzin istasyonlarına akın ettiler
- Akşener'in açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu çağrısı