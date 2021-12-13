Asgari ücrette kritik gün

13 Aralık 2021 Pazartesi, 11:37

Komisyon, 1-9 Aralık tarihleri arasında üç toplantı yaptı. Ancak yeni asgari ücret rakamında henüz uzlaşma sağlanamadı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Toplumun, işçilerin beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz. Düşük gelirli, asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır” dedi.

"4 BİN LİRA KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ekonomik koşulların etkisiyle işçinin alım gücünün düştüğüne dikkat çekti ve 4 bin liranın altındaki bir asgari ücretin kabul edilemez olduğunu söyledi. Atalay, "Asgari ücrette işçinin kırmızı çizgisi 4 bin liradır" dedi.

ASGARİ ÜCRETTE KARAR NE ZAMAN?

Atalay, asgari ücret zammı için temasların sürdüğünü belirterek, uzlaşma ve karar toplantısı için önümüzdeki hafta başını işaret etti.

13 veya 14 Aralık'ta kararın kesinleşebileceğini belirtti.