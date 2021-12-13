Asgari ücrette kritik gün
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 yılı zam oranını belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Bugün 4. toplantı yapılacak. Çalışma Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmelerde Bakan Vedat Bilgin bugünü işaret etti.
Komisyon, 1-9 Aralık tarihleri arasında üç toplantı yaptı. Ancak yeni asgari ücret rakamında henüz uzlaşma sağlanamadı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Toplumun, işçilerin beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz. Düşük gelirli, asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır” dedi.
"4 BİN LİRA KIRMIZI ÇİZGİMİZ"
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ekonomik koşulların etkisiyle işçinin alım gücünün düştüğüne dikkat çekti ve 4 bin liranın altındaki bir asgari ücretin kabul edilemez olduğunu söyledi. Atalay, "Asgari ücrette işçinin kırmızı çizgisi 4 bin liradır" dedi.
ASGARİ ÜCRETTE KARAR NE ZAMAN?
Atalay, asgari ücret zammı için temasların sürdüğünü belirterek, uzlaşma ve karar toplantısı için önümüzdeki hafta başını işaret etti.
13 veya 14 Aralık'ta kararın kesinleşebileceğini belirtti.
Video Haberler
- Hayvanlar da geçinemiyor: Mamaya büyük zam
- 'Ülkedeki en büyük AKP eseri'
- Özdağ, Atatürk büstü çıkarıp masaya koydu
- Marmara Denizi'nde büyük panik
- İşte İstanbul'daki yoksulluk gerçeği
- İtiraf geldi: ‘Bu hikaye bitti’
- Süleyman Soylu hakkında çarpıcı yorum
- 'Müzik bir ruhtur, dimi enişte?'
- Kılıçdaroğlu, Şenyaşar ailesini ziyaret etti
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
En Çok Okunan Haberler
- Eşinin pideciye kaçtığını öğrenmişti
- Kar için tarih verildi
- Arınç canlı yayını terk etti
- Bakan Özer'den uzaktan eğitim değerlendirmesi
- Uzman er kadın polisi bıçakladı
- Peker aylar sonra kamera karşısında
- Son ankette 3 parti dikkat çekti
- Erdoğan fotoğrafını yere atmıştı: Tutuklandı
- Feyyaz Uçar'dan Sergen Yalçın iddiası!
- Ünlü oyuncu saldırıya uğradı