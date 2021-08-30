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"Beni takip eden herkes bilir ki benim Fenerbahçe ideal 11'imde Mesut Özil yoktur. Geberik süper teknik 10 ayakların devrinin bittiğini düşünürüm. Dinamik ve atletik oyuncuların 5-6'dan az olmamasını savunurum. Vitor'u idman bilimi hariç her zaman tuttuğum da bilinir. Taktik bilen, oyuncularına ne istediğini net bir biçimde anlatan bir teknik adam olduğunu düşünürüm. Lakin, yeteneğe de çok inanırım. Önce taş gibi takım olacaksınız. Herkes pozisyon sadakatini sonuna kadar uygulayacak. Fizik gücünüz üst seviye olacak. Ama her şeyin eşitlendiği anda ya da ne yapsanız olmadığı günlerde işi yetenekliler bitirir."