<p>Fenerbahçe, dün akşam deplasmanda Altay ile karşılaştı.</p>
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Fenerbahçe, dün akşam deplasmanda Altay ile karşılaştı.

<p>İzmir ekibini, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia'nın golleriyle 2-0 yenen Fenerbahçe, ligde oynadığı 3 maçtan da galip ayrıldı.</p>
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İzmir ekibini, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia'nın golleriyle 2-0 yenen Fenerbahçe, ligde oynadığı 3 maçtan da galip ayrıldı.

<p>Ligin ilk iki maçında 1 gol 1 asistle oynayan Mesut Özil'in Altay maçı kadrosunda yer almaması dikkat çekti.</p>
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Ligin ilk iki maçında 1 gol 1 asistle oynayan Mesut Özil'in Altay maçı kadrosunda yer almaması dikkat çekti.

<p>Habertürk Gazetesi spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Mesut Özil'in kadroda olmayışına ilişkin bir yazı yayımladı.</p><p>Çelikler, şu ifadeleri kullandı:</p>
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Habertürk Gazetesi spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Mesut Özil'in kadroda olmayışına ilişkin bir yazı yayımladı.

Çelikler, şu ifadeleri kullandı:

<p>"Beni takip eden herkes bilir ki benim Fenerbahçe ideal 11'imde Mesut Özil yoktur. Geberik süper teknik 10 ayakların devrinin bittiğini düşünürüm. Dinamik ve atletik oyuncuların 5-6'dan az olmamasını savunurum. Vitor'u idman bilimi hariç her zaman tuttuğum da bilinir. Taktik bilen, oyuncularına ne istediğini net bir biçimde anlatan bir teknik adam olduğunu düşünürüm. Lakin, yeteneğe de çok inanırım. Önce taş gibi takım olacaksınız. Herkes pozisyon sadakatini sonuna kadar uygulayacak. Fizik gücünüz üst seviye olacak. Ama her şeyin eşitlendiği anda ya da ne yapsanız olmadığı günlerde işi yetenekliler bitirir."</p>
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"Beni takip eden herkes bilir ki benim Fenerbahçe ideal 11'imde Mesut Özil yoktur. Geberik süper teknik 10 ayakların devrinin bittiğini düşünürüm. Dinamik ve atletik oyuncuların 5-6'dan az olmamasını savunurum. Vitor'u idman bilimi hariç her zaman tuttuğum da bilinir. Taktik bilen, oyuncularına ne istediğini net bir biçimde anlatan bir teknik adam olduğunu düşünürüm. Lakin, yeteneğe de çok inanırım. Önce taş gibi takım olacaksınız. Herkes pozisyon sadakatini sonuna kadar uygulayacak. Fizik gücünüz üst seviye olacak. Ama her şeyin eşitlendiği anda ya da ne yapsanız olmadığı günlerde işi yetenekliler bitirir."

<p>"Bir de samimiyet ve açık iletişime inanırım. Ligin ilk maçında 11 başlattığınız Mesut, o maç gol attı. Ertesi maç sonradan aldınız asist yaptı. Kaptanınızdı. Sonra kaptanlığı Gustavo'ya verir, Altay deplasmanında bir daha 'kulübeye otur' derseniz onun da kasığı ağrır. Oysa baştan, 'Şu şu şartlarda olmayacaksan oynamayacaksın' demek daha doğru olurdu."</p>
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"Bir de samimiyet ve açık iletişime inanırım. Ligin ilk maçında 11 başlattığınız Mesut, o maç gol attı. Ertesi maç sonradan aldınız asist yaptı. Kaptanınızdı. Sonra kaptanlığı Gustavo'ya verir, Altay deplasmanında bir daha 'kulübeye otur' derseniz onun da kasığı ağrır. Oysa baştan, 'Şu şu şartlarda olmayacaksan oynamayacaksın' demek daha doğru olurdu."

<p>"İnşallah Mesut-Vitor sürtüşmesi kriz olmadan çözülür. Asla ve kat'a bu takıma negatif enerji gelmemeli. Bir daha RvP olayları yaşanmamalı."</p>
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"İnşallah Mesut-Vitor sürtüşmesi kriz olmadan çözülür. Asla ve kat'a bu takıma negatif enerji gelmemeli. Bir daha RvP olayları yaşanmamalı."

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