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Ankara'da, "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmanın baş şüphelisi olan ve geçen ay tahliye edilen Ümitcan Uygun, önceki gece evinde ölü bulunan Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alındı.

DHA'nın Emniyet kaynaklarından aktardığına göre ölümü şüpheli görülen Hankulu'nun aynı gece arkadaşlarını arayarak psikolojisinin iyi olmadığını ve babasının mezarına gitmek istediğini söylediği belirtildi. Poliste ifade veren arkadaşlarının, aynı gece Ümitcan Uygun'un da evde bulunduğunu, Uygun'u sabah kendileri uyanmadan Hankulu'nun odasından ayrıldığını söyledi. Ayrıca Hankulu'nun yanında cep telefonu bulunamadığı öğrenildi. Olaydan sonra gözaltına alınan Uygun'un emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Uygun, tutuklu bulunduğu uyuşturucu dosyasında avukatının itirazı üzerine 17 Temmuz'da tahliye edilmişti.

Ünlü isimler, Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun’un geçen ay ‘tahliye’ edildiğini hatırlatarak, Uygun’un yeniden bir kadını katlettiği şüphesiyle gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

İşte ünlülerin paylaşımlarından bazıları…