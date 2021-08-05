Ümitcan Uygun, Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

05 Ağustos 2021 Perşembe, 10:58

Ankara'da, "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmanın baş şüphelisi Ümitcan Uygun, önceki gece evinde ölü bulunan Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alındı. Uygun'un, Hankulu'nun ölümünden önceki gece, kadının evinde olduğu iddia edildi.

Kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakıldı. Uygun, Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada yer alması ardından ifadesi alınıp serbest bırakıldı. Uyuşturucu kullandığı görüntüleri ortaya çıkan Uygun, bunun üzerine 10 Ocak'ta gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Uygun, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklandı. Ölümünden önce Sema Esen’e uyguladığı şiddet anı görüntülerine ilişkin hakkında açılan dava süren Uygun, tutuklu bulunduğu uyuşturucu dosyasında avukatının itirazı üzerine 17 Temmuz'da tahliye edildi.

ŞÜPHELİ ÖLÜM ÜZERİNE GÖZALTINA ALINDI

Ankara polisi, önceki gece Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde ihbar üzerine girdiği evde bir kadın cesediyle karşılaştı. İnceleme sonucunda ölen kişinin Esra Hankulu olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis, tanık ifadelerinden Hankulu'nun en son Ümitcan Uygun ile görüştüğünü belirledi.

DHA'nın Emniyet kaynaklarından aktardığına göre, Hankulu'nun ölümünün ilk belirlemelere göre uyuşturucu kullanımından kaynaklandığı tespit edildi. Ancak ölümü şüpheli görülen Hankulu'nun aynı gece arkadaşlarını arayarak psikolojisinin iyi olmadığını ve babasının mezarına gitmek istediğini söylediği belirtildi. Poliste ifade veren arkadaşlarının, aynı gece Ümitcan Uygun'un da evde bulunduğunu, Uygun'u sabah kendileri uyanmadan Hankulu'nun odasından ayrıldığını söyledi. Ayrıca Hankulu'nun yanında cep telefonu bulunamadığı öğrenildi. Olaydan sonra gözaltına alınan Uygun'un emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.