<p>Çukur dizisinde oynarken tüm dikkatleri üzerine çekecek bir performans sergileyen Erkan Kolçak Köstendil, gençlik hayalini gerçekleştirdi.<br></p>
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Çukur dizisinde oynarken tüm dikkatleri üzerine çekecek bir performans sergileyen Erkan Kolçak Köstendil, gençlik hayalini gerçekleştirdi.

<p>Bursaspor taraftarı olan ve gençliğinde tuttuğu takımın altyapısında kalecilik yapan Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda takımlarından Amsterdam Gençlerbirliği'ne transfer oldu.<br></p>
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Bursaspor taraftarı olan ve gençliğinde tuttuğu takımın altyapısında kalecilik yapan Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda takımlarından Amsterdam Gençlerbirliği'ne transfer oldu.

<p>Instagram hesabından antrenman fotoğraflarını yayınlayan ünlü oyuncu, "Yeni takım, yeni ev ve yeni aile" mesajını ekledi.<br></p>
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Instagram hesabından antrenman fotoğraflarını yayınlayan ünlü oyuncu, "Yeni takım, yeni ev ve yeni aile" mesajını ekledi.

<p>Aras Bulut İynemli ile beraber başrollerini paylaştığı Çukur dizisinin geçtiğimiz haziran ayında final yapmasının ardından ünlü oyuncu, ailesiyle beraber Hollanda'ya taşınmıştı.</p><p><strong>(Fotoğraflar @erkankeka adresinden alınmıştır)</strong><br></p>
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Aras Bulut İynemli ile beraber başrollerini paylaştığı Çukur dizisinin geçtiğimiz haziran ayında final yapmasının ardından ünlü oyuncu, ailesiyle beraber Hollanda'ya taşınmıştı.

(Fotoğraflar @erkankeka adresinden alınmıştır)

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