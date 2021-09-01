Yıldız futbolcu Frank Ribery, Fatih Karagümrük'e önerildi
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Fatih Karagümrük, yıldız futbolcu Franc Ribery için devrede.
VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan gazetesi La Gazetta dello Sport'un haberine göre Frank Ribery için devrede. Teknik direktör Farioli'nin de Frank Ribery'yi istediği ve Fatih Karagümrük'ün bu sezon Avrupa kupalarına katılabilmek için iyi bir kadro kurmak istediği kaydedildi.
Önceki haftalarda Milan ve Sampdoria takımlarına önerilen Frank Ribery'nin Fiorentina'dan ayrıldıldıktan sonra İtalyan basınına verdiği röportajda Fiorentina yönetimine kırgın olduğunu ve kariyerinde yeniden İtalya'da forma giyemek istediğini açıklamıştı. Söz konusu haberde Ribery'nin hala İtalya'da kalmak istediği de aktarılıyor.
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