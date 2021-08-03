İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı ile 4 iş makinesi, Uşak Belediyesi İtfaiyesine ait 5 yangın söndürme aracı, 2 su ikmal aracı ve Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA sevk edildi. Yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.
Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan 2 saat içerisinde kontrol altına alındı. Yangında 7 hektarlık ormanlık alan zarar görürken, ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, buğday tarlasında ekin biçme çalışmasında kullanılan biçerdöverden kaynaklandığı ileri sürüldü, biçerdöver operatörü M.Ş. gözaltına alındı.
Öte yandan, Karacahisar köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin çalışması sonrası kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar ormanlık alan yanarak zarar gördü.
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