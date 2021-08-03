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İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı ile 4 iş makinesi, Uşak Belediyesi İtfaiyesine ait 5 yangın söndürme aracı, 2 su ikmal aracı ve Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA sevk edildi. Yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.