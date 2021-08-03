Milas'ta orman yangını: 3 ev yandı, 6 mahalle tahliye edildi

03 Ağustos 2021 Salı, 15:10

Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan, Bodrum'un Mazı Mahallesi ve Milas'ın Çökertme Mahallesi'ne de sıçrayan yangın Türkevleri Mahallesi'ne ulaştı.

Rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle farklı noktalarda yükselen alevlere müdahale etmekte güçlük çeken ekipler iki mahallede alevlerin yönünü kesti. Kuru otlar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle Mazı Mahallesi'ni kısa sürede alevler sardı. Köylülerden bazıları, sahilden botlarla gezi teknelerine alınıp tahliye edildi. Mazı'nın tahliye edilmesinin ardından mahalle girişi, jandarma ve zabıta görevlilerince sivil araç girişine kapatıldı.

ALTI MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

İtfaiye ve belediye işçileri, Aşağı Mazı Mahallesi'ndeki söndürme çalışmalarını sürdürürken, alevler bu kez Çökertme Koyu ve Gökbel Mahallesi'nde etkili oldu.

Milas ilçesinden başlayarak rüzgarın yön değiştirmesiyle pek çok noktada etkili olan yangın nedeniyle Milas'ta Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri, Bodrum'da Mazı olmak üzere 6 mahalle tahliye edildi. Gece boyunca karadan müdahalenin sürdüğü Çökertme Mahallesi'ndeki yangına bugün sabah saatleri itibarıyla 3 helikopter ile yeniden havadan müdahaleye başlandı. Ören Mahallesi'ne doğru ilerleyen alevler, 826 nüfuslu Türkevleri Mahallesi'ne ulaştı. Mahalledeki üç ev kullanılamaz hale geldi.

Havadan müdahalenin başlamasıyla Çökertme'deki alevler kontrol altına alındı.

