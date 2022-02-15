Uydu görüntüleri paylaşıldı: Ukrayna sınırında askeri hareketlilik

cumhuriyet.com.tr
15 Şubat 2022 Salı, 15:55
Uydu görüntüleri paylaşıldı: Ukrayna sınırında askeri hareketlilik

NTV'nin haberine göre; ABD merkezli teknoloji şirketi Maxar, çektiği yeni uydu görüntülerine atıfta bulunarak Rus birliklerinin hazırlık bölgelerinden çekilerek Ukrayna sınırına yakın muharebe mevzilerine doğru ilerlediğini öne sürdü.

Uydu görüntüleri paylaşıldı: Ukrayna sınırında askeri hareketlilik

Bununla birlikte, Rusya aylardır birliklerini Ukrayna çevresinde ve ilhak edilen Kırım yarımadasında yığıyor. 

Uydu görüntüleri paylaşıldı: Ukrayna sınırında askeri hareketlilik

ABD'Lİ YETKİLİLER: SINIRDA 130 BİNDEN FAZLA ASKER KONUŞLANDIRILDI

ABD'li yetkililer, şu anda Batı yanlısı komşusunun sınırlarında 130 binden fazla askerin konuşlandığını ve Washington'un Rusya'nın her an bir saldırı başlatabileceğine inandığını söyledi.

Uydu görüntüleri paylaşıldı: Ukrayna sınırında askeri hareketlilik

Bir Maxar temsilcisi, “Önemli yeni faaliyetler, birkaç büyük birlik ve saldırı helikopteri konuşlandırmasının gelişini, kara saldırı uçaklarının ve savaş-bombardıman uçaklarının ileri noktalara yeni konuşlandırılmasını, konvoyda görülen diğer muharebe birimleriyle birlikte mevcut garnizonlardan çok sayıda kara kuvvetleri biriminin ayrılmasını içeriyor” dedi.

Maxar, uydu fotoğraflarının dün ve bugün çekildiğini bildirdi.

Uydu görüntüleri paylaşıldı: Ukrayna sınırında askeri hareketlilik

RUSYA, İŞGAL PLANLARINI YALANLADI

Diğer taraftan Rusya, Ukrayna'yı işgal etme planları olduğunu her zaman yalanladı. Dün, üst düzey Rus yetkililer, ülkenin ABD ve NATO ile diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu ve geçen yıl gerilimlerin başlamasından bu yana bazı askeri tatbikatları sona erdirdiğini söyledi.

Uydu görüntüleri paylaşıldı: Ukrayna sınırında askeri hareketlilik

RUSYA: BİRLİKLERİMİZ GERİ DÖNMEYE BAŞLADI

Ayrıca, Rusya Savunma Bakanlığı, bu sabah  Ukrayna yakınlarında konuşlandırılan bazı güçlerinin kalıcı üslerine dönmeye başladığını söyledi. 

Rusya'nın Ukrayna sınırları yakının 100 binden  fazla asker yığması, özellikle Moskova'nın 10-20 Şubat'ta Belarus ile gerçekleştirdiği ortak tatbikatlar, Ukrayna'nın neredeyse Rus ordusu tarafından kuşatıldığı anlamına geldiği için, bir işgal korkusuna yol açmıştı. 

Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler