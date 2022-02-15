Uydu görüntüleri paylaşıldı: Ukrayna sınırında askeri hareketlilik

RUSYA, İŞGAL PLANLARINI YALANLADI

Diğer taraftan Rusya, Ukrayna'yı işgal etme planları olduğunu her zaman yalanladı. Dün, üst düzey Rus yetkililer, ülkenin ABD ve NATO ile diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu ve geçen yıl gerilimlerin başlamasından bu yana bazı askeri tatbikatları sona erdirdiğini söyledi.