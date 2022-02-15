Uydu görüntüleri paylaşıldı: Ukrayna sınırında askeri hareketlilik
Bir Maxar temsilcisi, “Önemli yeni faaliyetler, birkaç büyük birlik ve saldırı helikopteri konuşlandırmasının gelişini, kara saldırı uçaklarının ve savaş-bombardıman uçaklarının ileri noktalara yeni konuşlandırılmasını, konvoyda görülen diğer muharebe birimleriyle birlikte mevcut garnizonlardan çok sayıda kara kuvvetleri biriminin ayrılmasını içeriyor” dedi.
Maxar, uydu fotoğraflarının dün ve bugün çekildiğini bildirdi.
RUSYA, İŞGAL PLANLARINI YALANLADI
Diğer taraftan Rusya, Ukrayna'yı işgal etme planları olduğunu her zaman yalanladı. Dün, üst düzey Rus yetkililer, ülkenin ABD ve NATO ile diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu ve geçen yıl gerilimlerin başlamasından bu yana bazı askeri tatbikatları sona erdirdiğini söyledi.
RUSYA: BİRLİKLERİMİZ GERİ DÖNMEYE BAŞLADI
Ayrıca, Rusya Savunma Bakanlığı, bu sabah Ukrayna yakınlarında konuşlandırılan bazı güçlerinin kalıcı üslerine dönmeye başladığını söyledi.
Rusya'nın Ukrayna sınırları yakının 100 binden fazla asker yığması, özellikle Moskova'nın 10-20 Şubat'ta Belarus ile gerçekleştirdiği ortak tatbikatlar, Ukrayna'nın neredeyse Rus ordusu tarafından kuşatıldığı anlamına geldiği için, bir işgal korkusuna yol açmıştı.
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