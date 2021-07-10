<p>Beşiktaş'la geçtiğimiz sezon Süper Lig’de ve Türkiye Kupası’nda şampiyonluk sevinci yaşayan Valentin Rosier, çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor.<br></p>
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Beşiktaş'la geçtiğimiz sezon Süper Lig’de ve Türkiye Kupası’nda şampiyonluk sevinci yaşayan Valentin Rosier, çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor.

<p>Geçtiğimiz sezon ligde 31 maçta forma giyen Rosier, 1 gol ve 7 asistlik katkı sağlamıştı.<br></p>
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Geçtiğimiz sezon ligde 31 maçta forma giyen Rosier, 1 gol ve 7 asistlik katkı sağlamıştı.

<p>Sezonu Beşiktaş’ta kiralık olarak tamamlayan Fransız oyuncu sezonun tamamlanmasıyla birlikte Sporting Lisbon’a döndü.<br></p>
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Sezonu Beşiktaş’ta kiralık olarak tamamlayan Fransız oyuncu sezonun tamamlanmasıyla birlikte Sporting Lisbon’a döndü.

<p>Çalışmalarına bireysel antrenörüyle devam eden Rosier, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.<br></p>
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Çalışmalarına bireysel antrenörüyle devam eden Rosier, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

<p>25 yaşındaki oyuncu antrenman görüntülerinin yer aldığı videolarla birlikte Beşiktaş forması giydiği bir resmi de paylaştı.<br></p>
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25 yaşındaki oyuncu antrenman görüntülerinin yer aldığı videolarla birlikte Beşiktaş forması giydiği bir resmi de paylaştı.

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