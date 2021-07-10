<p>Sezonu Temmuz ortasında oynayacağı PSV maçı ile açacak Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.&nbsp;</p>
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Sezonu Temmuz ortasında oynayacağı PSV maçı ile açacak Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. 

<p>Trasnferleri PSV maçına yetiştirmek isteyen Elmas yönetimi, kolları sıvadı.&nbsp;</p>
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Trasnferleri PSV maçına yetiştirmek isteyen Elmas yönetimi, kolları sıvadı. 

<p>Galatasaray'ın istediği ismi Mısır basını açıkladı.</p>
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Galatasaray'ın istediği ismi Mısır basını açıkladı.

<p>Mısır'daki bir televizyon programında Tamer Amin, Galatasaray'ın 25 yaşındaki forvet oyuncusu Mohamed Sherif'i transfer etmek için teklifte bulunduğunu öne sürdü. Daha önce de gündeme gelen Mohamed Sherif, Al Ahly takımında forma giyiyor.&nbsp;<br></p>
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Mısır'daki bir televizyon programında Tamer Amin, Galatasaray'ın 25 yaşındaki forvet oyuncusu Mohamed Sherif'i transfer etmek için teklifte bulunduğunu öne sürdü. Daha önce de gündeme gelen Mohamed Sherif, Al Ahly takımında forma giyiyor. 

<p>Mısırlı golcü Mohamed Sherif geçtiğimiz sezon ligde oynadığı 22 maçta 12 gol attı ve 3 asist yaptı.&nbsp;</p>
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Mısırlı golcü Mohamed Sherif geçtiğimiz sezon ligde oynadığı 22 maçta 12 gol attı ve 3 asist yaptı. 

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