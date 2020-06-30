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Van'da 27
Haziran'da saat 22.00 sıralarında Gevaş ilçesine bağlı Yoldöndü Jandarma
Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Altınsaç Mahallesi'nde tekneleriyle
Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması
üzerine mahalle muhtarı hem Van hem de Bitlis'te güvenlik güçlerine kayıp
ihbarında bulunmuştu.
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Bunun
üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait gece görüşlü
termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde çalışması
başlatmıştı. Kayıp kişilerden Medeni Akbaş, 28 Haziran'da saat 23.00
sıralarında Tuşba ilçesine bağlı Çitören Mahallesi'nde bulunmuş ancak kayıp
olduğu iddia edilen tekne ve Sedat Akbaş'a ait ize rastlanmamıştı. Arama çalışmalarına
akşam saatlerinde ara verilmişti.
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