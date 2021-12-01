Van Gölü kuruyor: Birçok noktada adacıklar oluştu
Paylaştıkları videonun kısa sürede büyük ilgi gördüğünü belirten Menteşe, "Van Gölü'ndeki su seviyesinin düşmesi gündemde. Üniversitedeki hocalarımızın da aslında kuraklığın Covit-19’dan daha tehlikeli olduğu yönünde açıklamaları var. Seviyenin düşmesiyle birlikte Van Gölü'nde adacıklar oluşuyor. Burası öğrencilerin ilgi odağı oldu. Fotoğraf ve video çekiyorlar. Van Gölü'nde yürüyormuş gibi bir görsel şölen oluyor. Tabi görsel şölen desek de bu dramatik ve üzücü bir durum. Temennimiz bu kışın göl seviyesinin yükselecek kadar yağış almasıdır” dedi.
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