Van Gölü'ne yansıyan dolunayın muhteşem manzarası
Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü'ne yansıyan dolunay seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.
Akşam saatlerinde Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü üzerinde belirmeye başlayan ay gecenin karanlığına rağmen adeta Van Gölü'nün yüzeyini aydınlattı.
Van Gölü'ne yansıyan dolunay mest etti— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) November 19, 2021
Ay ve Van Gölü'nün güzelliği kendine hayran bırakırken seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. Bazı yurttaşlar Tatvan sahili ve evlerinin balkonunda dakikalarca mest eden görüntüyü izlerken, bazıları da bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.
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