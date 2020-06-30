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Yunus Atik isimli öğrenci ise internet olmadığı için sınava giremediğini ve bütün derslerden kaldığını vurgulayarak, “Salgından dolayı bu sene tüm dersler online oldu. Ben hiçbir dersime ve sınavıma giremedim. Bütün derslerimden kaldığım. Hocalarımla görüşüyorum onlar bu konuda bir şey yapamadıklarını söylüyorlar. İnternete girmem için merkeze inmem gerekiyor. Bu da çok zor. Burada benim gibi bir çok öğrenci var. Çevre köylerde de bu sıkıntı var. Yetkililer köylerin görüldüğü ortak bir alan bıraksalar birçok köy ve mezra bu sıkıntıdan kurtulacak. Şu anda damlara çıkıp şebeke arıyoruz. Düşme riskimiz var. Yetkililerden sesimizi duymalarını istiyoruz” diye konuştu.