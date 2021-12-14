Volkan Demirel: Yenilsem ve içeri girsem, insanları bir silkelerim
Gaziantep’in daha iyi bir oyunu olduğu, istediği skoru aldığı bir maç oldu. Gaziantep iyi takım savunması yaptı. Bekleyip çıkışlarla, Fenerbahçe’nin hatalarıyla kaleye gittiler. Gaziantep bunu yaptı golleri buldular. Bireysel hatalar, beklenmedik hataları ve bunların tamamının golle sonuçlanması Fenerbahçe adına eksi yazacağımız bir nokta” dedi.
"İLK DÜŞÜNCELERİ RÖPORTAJ VERMEYE OYUNCU GÖNDERMEK Mİ?
Volkan Demirel ayrıca “Fenerbahçe 3-2 yenildi. Kazansa 2. sıraya geçecek. Şampiyonluk yolundaki Trabzonspor’a yaklaşacak. Maç biteli 5-6 dakika olmadan Fenerbahçe’den 2 oyuncu röportaja geliyorsa içeride demek ki bu konuşulmuyor. Şampiyonluğa gidiyorsunuz.
Ben yenilsem, soyunma odasına gelsem içeri, ‘Kardeşim bu maç yenildik ama siz nasıl bir maç kaybettiğimizin, nasıl bir durumdan nereye geldiğimizin farkında mısınız’ diye silkelerim insanları. Bir isyan olması lazım. Bunu dile getirmek lazım. Röportaja oyuncu mu vermek ilk düşünceleri. Bunu yadırgıyorum” ifadelerini kullandı.
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