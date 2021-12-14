Volkan Demirel: Yenilsem ve içeri girsem, insanları bir silkelerim

cumhuriyet.com.tr
14 Aralık 2021 Salı, 09:05
<p>Fenerbahçe’nin Gaziantep FK’ya 3-2 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından eski futbolcu ve spor yorumcusu Volkan Demirel, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.&nbsp;</p>

Fenerbahçe’nin Gaziantep FK’ya 3-2 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından eski futbolcu ve spor yorumcusu Volkan Demirel, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. 

<p>Karşılaşma hakkında konuşan Volkan Demirel “Dağınık bir Fenerbahçe vardı. Bireysel hatalar çoktu. Hiç beklenmedik, umulmadık oyunculardan. Bu kadar hata yaparsanız 3 gol yersiniz. Kalecinin de 2 tane çıkardığı net pozisyon var.&nbsp;</p>

Karşılaşma hakkında konuşan Volkan Demirel “Dağınık bir Fenerbahçe vardı. Bireysel hatalar çoktu. Hiç beklenmedik, umulmadık oyunculardan. Bu kadar hata yaparsanız 3 gol yersiniz. Kalecinin de 2 tane çıkardığı net pozisyon var. 

<p>Gaziantep’in daha iyi bir oyunu olduğu, istediği skoru aldığı bir maç oldu. Gaziantep iyi takım savunması yaptı. Bekleyip çıkışlarla, Fenerbahçe’nin hatalarıyla kaleye gittiler. Gaziantep bunu yaptı golleri buldular. Bireysel hatalar, beklenmedik hataları ve bunların tamamının golle sonuçlanması Fenerbahçe adına eksi yazacağımız bir nokta” dedi.</p>

Gaziantep’in daha iyi bir oyunu olduğu, istediği skoru aldığı bir maç oldu. Gaziantep iyi takım savunması yaptı. Bekleyip çıkışlarla, Fenerbahçe’nin hatalarıyla kaleye gittiler. Gaziantep bunu yaptı golleri buldular. Bireysel hatalar, beklenmedik hataları ve bunların tamamının golle sonuçlanması Fenerbahçe adına eksi yazacağımız bir nokta” dedi.

<p><strong>"İLK DÜŞÜNCELERİ RÖPORTAJ VERMEYE OYUNCU GÖNDERMEK Mİ?</strong></p><p>Volkan Demirel ayrıca “Fenerbahçe 3-2 yenildi. Kazansa 2. sıraya geçecek. Şampiyonluk yolundaki Trabzonspor’a yaklaşacak. Maç biteli 5-6 dakika olmadan Fenerbahçe’den 2 oyuncu röportaja geliyorsa içeride demek ki bu konuşulmuyor. Şampiyonluğa gidiyorsunuz.</p>

"İLK DÜŞÜNCELERİ RÖPORTAJ VERMEYE OYUNCU GÖNDERMEK Mİ?

Volkan Demirel ayrıca “Fenerbahçe 3-2 yenildi. Kazansa 2. sıraya geçecek. Şampiyonluk yolundaki Trabzonspor’a yaklaşacak. Maç biteli 5-6 dakika olmadan Fenerbahçe’den 2 oyuncu röportaja geliyorsa içeride demek ki bu konuşulmuyor. Şampiyonluğa gidiyorsunuz.

<p>Ben yenilsem, soyunma odasına gelsem içeri, ‘Kardeşim bu maç yenildik ama siz nasıl bir maç kaybettiğimizin, nasıl bir durumdan nereye geldiğimizin farkında mısınız’ diye silkelerim insanları. Bir isyan olması lazım. Bunu dile getirmek lazım. Röportaja oyuncu mu vermek ilk düşünceleri. Bunu yadırgıyorum” ifadelerini kullandı.</p>

Ben yenilsem, soyunma odasına gelsem içeri, ‘Kardeşim bu maç yenildik ama siz nasıl bir maç kaybettiğimizin, nasıl bir durumdan nereye geldiğimizin farkında mısınız’ diye silkelerim insanları. Bir isyan olması lazım. Bunu dile getirmek lazım. Röportaja oyuncu mu vermek ilk düşünceleri. Bunu yadırgıyorum” ifadelerini kullandı.


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