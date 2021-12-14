Volkan Demirel: Yenilsem ve içeri girsem, insanları bir silkelerim

Ben yenilsem, soyunma odasına gelsem içeri, ‘Kardeşim bu maç yenildik ama siz nasıl bir maç kaybettiğimizin, nasıl bir durumdan nereye geldiğimizin farkında mısınız’ diye silkelerim insanları. Bir isyan olması lazım. Bunu dile getirmek lazım. Röportaja oyuncu mu vermek ilk düşünceleri. Bunu yadırgıyorum” ifadelerini kullandı.