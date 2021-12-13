Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag'tan paylaşım
UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin eşleştiği Slavia Prag'ın teknik direktörü Jindrich Tripisovsky, kura çekimi öncesinde Fenerbahçe ile eşleşmek istediklerini söylemişti.
UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Slavia Prag ile eşleşti. Slavia Prag teknik direktörü Jindrich Tripisovsky kura çekimi öncesince sarı-lacivertli ekiple eşleşmek istediklerini açıklamıştı.
Deneyimli teknik direktör “Fenerbahçe’yi istiyorum. Güzel bir stadyumları var ve müthiş bir ortam olur” ifadelerini kullanmıştı.
Ardından Slavia Prag, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Teknik direktörümüzün dileği gerçek oldu" ifadeleri kullanıldı.
Trenérovi to prání zase vyšlo! ?? #UECLdraw pic.twitter.com/PToAL41NrW— SK Slavia Praha (@slaviaofficial) December 13, 2021
UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Slavia Prag ile ilk maçını 17 Şubat 2022'de Kadıköy'de, ikinci maçı 24 Şubat 2022'de deplasmanda oynayacak
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