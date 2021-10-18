Washington Post yazdı: Erdoğan ekonomisinin perde arkası

Erdoğan'ın yüksek faiz oranlarıyla ne işi var? Argümanları makul mü? Erdoğan'ın hatalı olmasının bir önemi var mı? Onur Ant ve Lynn Thomasson tarafından kaleme alınan analize göre; Erdoğan'ın aldığı faiz kararları ekonomik büyümeyi yavaşlatırken, enflasyonu körüklüyor.

The Washington Post'ta Onur Ant ve Lynn Thomasson imzasıyla yayımlanan "Erdoğan'ın alışılmışın dışındaki görüşleri Türkiye piyasalarını nasıl etkiliyor?" başlıklı analiz, Erdoğan'ın yürüttüğü para politikasının perde arkasına ışık tutuyor. Ant ve Thomasson, Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği kararını ve ülke ekonomisine olan etkilerini 6 soruda cevaplandırdı.