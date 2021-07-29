<p>Eski Galatasaraylı yıldız Wesley Sneijder, Galatasaray'ın PSV'ye 2-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'nden elenmesini değerlendirdi.&nbsp;</p>
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Eski Galatasaraylı yıldız Wesley Sneijder, Galatasaray'ın PSV'ye 2-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'nden elenmesini değerlendirdi. 

<p>Efsane futbolcu , Galatasaray'ın yeni transferi Van Aanholt ve dünkü maçta sol bek oynayan Ömer Bayram hakkında konuştu.</p>
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Efsane futbolcu , Galatasaray'ın yeni transferi Van Aanholt ve dünkü maçta sol bek oynayan Ömer Bayram hakkında konuştu.

<p>Van Aanholt transferinde iki tarafın da kazandığını belirten Sneijder, "Galatasaray'a transferi Van Aanholt için iyi. Aynı zaman da Galatasaray için de iyi ibr transfer. Problemlerin bazıları o pozisyondan kaynaklanıyor. Bence Galatasaray için iyi bir takviye" ifadelerini kullandı.&nbsp;</p>
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Van Aanholt transferinde iki tarafın da kazandığını belirten Sneijder, "Galatasaray'a transferi Van Aanholt için iyi. Aynı zaman da Galatasaray için de iyi ibr transfer. Problemlerin bazıları o pozisyondan kaynaklanıyor. Bence Galatasaray için iyi bir takviye" ifadelerini kullandı. 

<p>Ömer Bayram'ın bir daha oynamasını zor gördüğünü kaydeden Galatasaray'ın eski oyuncusu, "Ömer Bayram 2. yarı boyunca ıslıklandı. Onu tekrar sahada göreceğimizi sanmıyorum. Takımdan ayrılır mı bilmiyorum ama hemen oyundan alındı. Van Aanholt ilk tercih olacaktır, sol bekte 2. tercih olabilir. Van Aanholt'un bu takımda oynamak için yeterli kalitesi var. Tecrübesi var, Hollanda Milli Takımı'nda oynuyor ve Galatasaray'a çok mutlu olacak." dedi.</p>
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Ömer Bayram'ın bir daha oynamasını zor gördüğünü kaydeden Galatasaray'ın eski oyuncusu, "Ömer Bayram 2. yarı boyunca ıslıklandı. Onu tekrar sahada göreceğimizi sanmıyorum. Takımdan ayrılır mı bilmiyorum ama hemen oyundan alındı. Van Aanholt ilk tercih olacaktır, sol bekte 2. tercih olabilir. Van Aanholt'un bu takımda oynamak için yeterli kalitesi var. Tecrübesi var, Hollanda Milli Takımı'nda oynuyor ve Galatasaray'a çok mutlu olacak." dedi.

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