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Ömer Bayram'ın bir daha oynamasını zor gördüğünü kaydeden Galatasaray'ın eski oyuncusu, "Ömer Bayram 2. yarı boyunca ıslıklandı. Onu tekrar sahada göreceğimizi sanmıyorum. Takımdan ayrılır mı bilmiyorum ama hemen oyundan alındı. Van Aanholt ilk tercih olacaktır, sol bekte 2. tercih olabilir. Van Aanholt'un bu takımda oynamak için yeterli kalitesi var. Tecrübesi var, Hollanda Milli Takımı'nda oynuyor ve Galatasaray'a çok mutlu olacak." dedi.
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