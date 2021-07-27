Konyaspor'un Göztepe ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi
İttifak Holding Konyaspor, yarın Göztepe Spor Kulübü ile oyacağı hazırlık maçını iptal edildiğini duyurdu.
İttifak Holding Konyaspor, yarın Göztepe ile oynacağı hazırlık maçının iptal edildiğini açıkladı.
İttifak Holding Konyaspor yaptığı açıklamada, "Göztepe SK ile 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü (yarın) oynamayı planladığımız hazırlık karşılaşması, iki kulübün ortak kararı doğrultusunda iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.
İttifak Holding Konyaspor, sosyal medyadan yayımladığı açıklama şöyle:
BİLGİLENDİRME— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) July 27, 2021
Göztepe SK ile 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü (yarın) oynamayı planladığımız hazırlık karşılaşması, iki kulübün ortak kararı doğrultusunda iptal edilmiştir. pic.twitter.com/ieFyjhZkOA
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