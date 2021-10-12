WhatsApp'tan şoke eden karar: Grupları kaldırabilir!

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2021 Salı, 11:22
<p>WhatsApp'a yeni bir özellik geliyor. "Topluluk" adı verilen bu geliştirmenin ardından WhatsApp grupların kalkıp kalkmayacağı ise henüz belli değil.</p>

WhatsApp'a yeni bir özellik geliyor. "Topluluk" adı verilen bu geliştirmenin ardından WhatsApp grupların kalkıp kalkmayacağı ise henüz belli değil.

<p>Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, çok kullanılan ancak bir o kadar da şikayete neden olan WhatsApp gruplarına alternatif yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.<br></p>

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, çok kullanılan ancak bir o kadar da şikayete neden olan WhatsApp gruplarına alternatif yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

<p>Uygulamanın en son beta sürümü v2.21.21.6'da tespit edilen bu özelliğe Topluluk adı veriliyor.<br></p>

Uygulamanın en son beta sürümü v2.21.21.6'da tespit edilen bu özelliğe Topluluk adı veriliyor.

<p>Haber Global'de yer alan habere göre, halen testleri devam eden özelliğin WhatsApp gruplarının yerini alabileceği konuşuluyor. Ancak bu konuda resmi bir açıklama yok.<br></p>

Haber Global'de yer alan habere göre, halen testleri devam eden özelliğin WhatsApp gruplarının yerini alabileceği konuşuluyor. Ancak bu konuda resmi bir açıklama yok.

<p>Kod dizelerine bakan yazılımcılar hem Gruplar hem de Topluluk özelliğinin birlikte devam edeceğini düşünüyor.<br></p>

Kod dizelerine bakan yazılımcılar hem Gruplar hem de Topluluk özelliğinin birlikte devam edeceğini düşünüyor.

<p>Bir başka düşünce ise grupların adının topluluk olarak değiştirileceği yönünde.<br></p>

Bir başka düşünce ise grupların adının topluluk olarak değiştirileceği yönünde.

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