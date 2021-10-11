Kullanıcılar uyarıldı: WhatsApp üzerinden yeni dolandırıcılığa dikkat!

11 Ekim 2021 Pazartesi, 17:57

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp ile dolandırıcılığa bir yenisi eklendi. Bu yöntem ile anne ve babalar hedef alınıyor.

Haber Global'in aktardığı habere göre WhatsApp’tan atılan ‘Hey anne, benim’ diye başlayan mesajda çocuğundan mesaj geldiğini zanneden anneden para talep ediliyor.

ANNE ŞÜPHELENİP KIZINI ARAYINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Numarasını değiştirdiği için farklı bir numaradan yazdığını söyleyen dolandırıcı, kızın annesinden yüklü miktarda para istiyor. Yaşanan olayda, kadın şüphe duyduğu için kızını gerçek numarasından arıyor ve dolandırılmaktan kurtuluyor.

İSKOÇYA'DA BİR BABA 2 BİN STERLİN'LİK TUZAĞA DÜŞTÜ

Buna benzer vakaların yaşandığına dikkat çeken uzmanlar, İskoçya’da bir babanın da benzeri olayla karşılaştığını belirtti. İskoçya’da yaşanan bir başka olayda ise bir baba kızının yardım çağrısına 2 bin sterlin göndererek karşılık veriyor. Bu örnekte ise babanın imdadına banka yetişiyor. Para transferi şüpheli görüldüğü için bu işlem bloke ediliyor. Baba daha sonra kızına ulaştığında ise dolandırıldığını anlıyor.

BİR BAŞKA ÖRNEK

WhatsApp üzerinden bir başka tuzak ise giriş kodunun istenmesi oluyor. Hack'lenen numaralardan, "Sana yanlışlıkla WhatsApp giriş kodumu gönderdim, onu bana geri gönderir misin?" şeklinde mesaj atılıyor. Uzmanlar bu tarz mesajlara geri dönüş yapılmaması uyarısı yapıyor.