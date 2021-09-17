Whatsapp'ın yeni özelliği artık Türkiye'de!

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2021 Cuma, 09:23
<p>WhatsApp'in 'bir kez görüntüle' özelliği artık Türkiye'de. Fotoğraf ve videoların bir kez görüntülenip kaybolmasını sağlayan özellikle ilgili WhatsApp'tan uyarılar geldi.<br></p>

WhatsApp'in 'bir kez görüntüle' özelliği artık Türkiye'de. Fotoğraf ve videoların bir kez görüntülenip kaybolmasını sağlayan özellikle ilgili WhatsApp'tan uyarılar geldi.

<p>WhatsApp'ın bir fotoğraf ya da videonun bir kez görüntülenip sonrasında silinmesini sağlayan yeni özelliği Türkiye'de de kullanıma sunuldu.</p>

WhatsApp'ın bir fotoğraf ya da videonun bir kez görüntülenip sonrasında silinmesini sağlayan yeni özelliği Türkiye'de de kullanıma sunuldu.

<p>Bu medyalar, alıcının Fotoğraflar veya Galeri uygulamasına ya da klasörüne kaydedilmez.</p>

Bu medyalar, alıcının Fotoğraflar veya Galeri uygulamasına ya da klasörüne kaydedilmez.

<p>Bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak şekilde gönderdiğiniz fotoğraf veya videoları daha sonra tekrar görüntüleyemezsiniz.</p>

Bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak şekilde gönderdiğiniz fotoğraf veya videoları daha sonra tekrar görüntüleyemezsiniz.

<p>“Medyayı bir kez görüntüle” özelliği etkinken gönderilen veya alınan fotoğraf ya da videoları başka kişilere iletemez, kaydedemez, paylaşamaz ve bu içeriklere yıldız ekleyemezsiniz.</p>

“Medyayı bir kez görüntüle” özelliği etkinken gönderilen veya alınan fotoğraf ya da videoları başka kişilere iletemez, kaydedemez, paylaşamaz ve bu içeriklere yıldız ekleyemezsiniz.

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