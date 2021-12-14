WhatsApp'tan yeni adım: Son görülme gözükmeyecek
Dünya çapında yaklaşık 1,6 milyar kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özelliği devreye soktu.
Bilindiği gibi WhatsApp'ta son görülme özelliği bulunuyor. Bunu isteğe bağlı olarak açıp kapatabiliyorsunuz. Ancak şirketin sisteminde gizliliği ihlal eden bir uygulama açığı vardı.
NTV'de yer alan bilgilere göre rehberinizde kayıtlı olmayan kişiler bile sizin numaranızı ekleyip, son görülmenizi kontrol edebiliyordu.
Yani haberiniz olmadan takip edilme pratiğine şirketin uygulamaları izin veriyordu. WhatsApp sessiz sedasız uygulamaya aldığı son güncellemeyle bu durumu ortadan kaldırdı.
Ancak bunu kişiye özel olarak tek tek yapmanız gerekiyordu. Yani WhatsApp'ta tüm yazışmalarınız kayıt dışı kalsın istiyorsanız bütün rehberle tek tek bunu işaretlemek zorundaydınız.
WhatsApp son güncellemeyle bu durumu ortadan kaldıracak. Tek bir yerden bütün mesajlaşmayı belirli bir sürenin ardından sildirmek mümkün olacak.
WhatsApp ayrıca 7 gün kuralını da değiştiriyor. Geçen sene başlayan uygulamada mesajlar 7 gün sonra kayboluyordu. Artık mesajların ne zaman kaybolacağına dair süreyi siz belirleyeceksiniz. WhatsApp halen bu konuda Signal'in gerisinde. Signal birçok seçenek sunarken WhatsApp 24 saat, 7 gün ve 90 gün seçeneklerini getirdi.
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