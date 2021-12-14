WhatsApp'tan yeni adım: Son görülme gözükmeyecek

Ancak bunu kişiye özel olarak tek tek yapmanız gerekiyordu. Yani WhatsApp'ta tüm yazışmalarınız kayıt dışı kalsın istiyorsanız bütün rehberle tek tek bunu işaretlemek zorundaydınız.

WhatsApp son güncellemeyle bu durumu ortadan kaldıracak. Tek bir yerden bütün mesajlaşmayı belirli bir sürenin ardından sildirmek mümkün olacak.