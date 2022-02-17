Yandaş Abdulkadir Selvi son anketi paylaştı: Kılıçdaroğlu ilk kez önde

Selvi, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı adaylarının sorulduğu ankette Kılıçdaroğlu ilk kez Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın önüne geçti. Bu da Kılıçdaroğlu’nun öne çıkmak için yaptığı hamlelerin etkili olduğunu gösteriyor. Buna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile onun ardından ikinci sırada gelen Kılıçdaroğlu arasında 20 puan fark oluştu"