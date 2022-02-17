Yandaş Abdulkadir Selvi son anketi paylaştı: Kılıçdaroğlu ilk kez önde

cumhuriyet.com.tr
17 Şubat 2022 Perşembe, 10:52
Yandaş Abdulkadir Selvi son anketi paylaştı: Kılıçdaroğlu ilk kez önde

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar Araştırma Şirketi'nin anket sonuçlarını paylaştı.

Yandaş Abdulkadir Selvi son anketi paylaştı: Kılıçdaroğlu ilk kez önde

Yandaş yazar Abdulkadir Selvi, Optimar'ın 12-15 Şubat tarihleri arasında 2500 kişi üzerinde yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

Yandaş Abdulkadir Selvi son anketi paylaştı: Kılıçdaroğlu ilk kez önde

Selvi'nin aktardığına göre, cumhurbaşkanı adaylarının sorulduğu ankette, Kılıçdaroğlu ilk kez Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın önüne geçtiği görülüyor. 

Yandaş Abdulkadir Selvi son anketi paylaştı: Kılıçdaroğlu ilk kez önde

Selvi, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı adaylarının sorulduğu ankette Kılıçdaroğlu ilk kez Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın önüne geçti. Bu da Kılıçdaroğlu’nun öne çıkmak için yaptığı hamlelerin etkili olduğunu gösteriyor. Buna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile onun ardından ikinci sırada gelen Kılıçdaroğlu arasında 20 puan fark oluştu"

Yandaş Abdulkadir Selvi son anketi paylaştı: Kılıçdaroğlu ilk kez önde

Yurttaşa '2023’te gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz' diye soruldu. Erdoğan'ın yüzde 32,4 iken Kılıçdaroğlu'nun yüzde 13,3 olduğu görülüyor.

Yandaş Abdulkadir Selvi son anketi paylaştı: Kılıçdaroğlu ilk kez önde

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu ilk kez geçtiği dikkat çekiyor. 

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun oy oranları şöyle:

Mansur Yavaş: 11.5

Ekrem İmamoğlu: 6.4

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