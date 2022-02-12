AKP'li Şen açıkladı: Erdoğan'ın masasındaki son anket

12 Şubat 2022 Cumartesi, 08:33

Akaryakıt, enerji, gıda ve pek çok sektöre gelen zamlardan sonra yurttaş iktidara karşı protestolarına devam ederken yüksek gelen fatura ve zamların etkisiyle AKP'nin oy oranı düşüşe geçti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, "Ben Ak Parti'nin oy oranı neyse onu söylerim. Düştüyse düştü derim. Çıktıysa çıktı derim. Benim böyle bir huyum var. Şimdi bu dolar operasyonuna, Türkiye bir karşı operasyon yaptı ve dolar düştü. AK Parti o sıralar yüzde 40'ın altındaydı. Yüzde 36, 37, 38 civarındaydı" dedi.

Şen, "Doların 18 lira olduğu dönem 40'ın altındaydı, paketten sonra 40'ın üstüne çıktı. Bir süre orada devam etti. Sonra bu fiyatlarla, faturalarla, şunlarla, bunlarla tekrar geriye düştü. Önce 37 küsura düştü, şu an da 34-36 aralığında bir yerde seyrediyor. Tek sayı demiyor olmamın sebebi bu. 3-4 araştırmaya bakıyorsunuz hepsi farklı diyor. O aralıkları söylüyorum" diye konuştu.

"DÜZENLEME SONRASI OYLAR ARTACAKTIR"

Yeni paketin ardından oy oranının yeniden yükseleceğini belirten Şen, "Çalışmalar devam ediyor. Pazartesi günü Kabine toplanacak ve orada açıklanacak. Yarın Bakan'ımız ekonomik paketini açıklayacak. Bir kısım vatandaşın derdine derman olacak önlem paketi açıklanacak. Bu düzenleme sonrası AK Parti tekrar yükselme trendine girecektir. Hala AK Parti birinci parti. İkinci partiyle arasındaki fark her zaman yüzde 10-15 arasında. Muhalefet kendini sorgulamalı" ifadelerini kullandı.