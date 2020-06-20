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Kendi elektriğini kendisinin ürettiğini anlatan Aşar, "Burası biraz yerleşim alanına uzak olduğu için bu tip hizmetler buraya gelemedi. Olsun ben doğallıktan yanayım. Buna da bir çözüm buldum. Buralara gezmeye gelenler oluyor. Onlarla sohbet ediyorum. İnsanlar doğayı seviyor, fakat şehirlerden kopamıyor. Bense burada mutluyum. Doğamız, suyumuz süper. Yazın ortasında bir anda dolu yağabiliyor. Çok farklı, harika bir yerde yaşıyorum. Virüsten uzak doğal bir yaşam sürüyorum" diye konuştu.