İstanbul'da fırın işleten Murat Aşar (56), memleketi
Rize'nin İkizdere ilçesindeki Cimil Yaylası'nda gözden uzakta ıssız bir alanda
tek katlı ahşap ev inşa etti. Yılın 6 ayını geçirdiği yaylada tek başına doğal
bir yaşam süren Aşar, tavuk besleyip, alabalık yetiştiriyor, ürettiği organik
ürünlerle besleniyor. Aşar'ın ziyaretçileri arasında 'Akşam Güneşi' adını
verdiği bir de tilki yer alıyor.
Yaz aylarını yayladaki evinde geçirdiğini anlatan Murat
Aşar, "Kışın İstanbul'da yazın ise Cimil Yaylası'nda yaşıyorum. Burada
mutluyum. Tek başımayım belki, ama gelen gidenler oluyor. Burada zamanım bağ
bahçe işleri, tavuklar, arılar ve balıklarımla ilgilenerek geçiyor.
Yediklerimin hepsi doğal. Tavuk yumurtalarımız tam organik. Tavuklarımız burada
otlanarak besleniyor. Balıklarımız doğal su ile havuzda yaşıyorlar. Arılarımız
etraftaki bin bir çeşit çiçekle bal yapıyor. Bahçemde marul, soğan, çilek,
domates, salatalık gibi ihtiyaçlarımı yetiştiriyorum" dedi.
Kendi elektriğini kendisinin ürettiğini anlatan Aşar,
"Burası biraz yerleşim alanına uzak olduğu için bu tip hizmetler buraya
gelemedi. Olsun ben doğallıktan yanayım. Buna da bir çözüm buldum. Buralara
gezmeye gelenler oluyor. Onlarla sohbet ediyorum. İnsanlar doğayı seviyor,
fakat şehirlerden kopamıyor. Bense burada mutluyum. Doğamız, suyumuz süper.
Yazın ortasında bir anda dolu yağabiliyor. Çok farklı, harika bir yerde
yaşıyorum. Virüsten uzak doğal bir yaşam sürüyorum" diye konuştu.
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