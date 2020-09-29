Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı ve AKP'li eski vekil Aydın Ünal ise sosyal medya hesabından, "Ekonomi Bakanı kapsamlı bir paket açıklıyor ama ekranın alt köşesinde dolar rekor üstüne rekor kırıyor. Sözün ağırlığı kaybolmuş. Ekonominin yükselişe geçmesi için önce inişin durması, bunun için de önce sözün ağırlığını yeniden kazanması gerekiyor. Zira ekonomi güvendir." diye yazdı.
Ekonomist Can Gürses ise, "'Yeni' kelimesinin bu kadar çok geçtiği bir konuşmada sadece her şeyin eskisi gibi hatta daha kötü olacağını anlarım... Dolar dün 7.8 TL, bugün 7.85 TL... Türkiye'nin dış borcu ~430 milyar USD. Dünle bugün arasındaki 5 kuruşluk fark bile akşamdan sabaha tüm ülkeyi 21.5 milyar TL daha borçlu yapmaya yetiyor... Tahmin edin bu borç kimin cebinden çıkıyor. Şunu LGS'de sorsan gençlerde anında bir uyanış yaşanır :).. Bu tür en temel Ekonomi bilgileri okullarda Temel Matematik ders programı içine alınmalı... İlkokuldan itibaren hem Matematiğin ne işe yaradığını anlayan hem de ülke ekonomisi bilinci oluşmuş kuşaklar hazırlanır. " diye yazdı.
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