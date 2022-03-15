Yeşilçam filminde süper kahraman: Turkish Yarasa Adam 'Betmen'
Bedmen Yarasa Adam'dan yerli malı süper kahraman!
Ünlü çizgi roman karakterlerinden uyarlanan erken dönem bir Türk Batman filmi olan yapıt, hem fantastik bir film olmanın özelliklerini taşıyor hem de barındırdığı komedi unsurları ile izleyicinin beğenisini kazanıyor.
Günay Kosova tarafından yazılıp yönetilen bu film Yeşilçam sinemasının sınırları zorladığı güzide örneklerden biri.
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