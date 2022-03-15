Yeşilçam filminde süper kahraman: Turkish Yarasa Adam 'Betmen'

cumhuriyet.com.tr
15 Mart 2022 Salı, 12:03
Yeşilçam filminde süper kahraman: Turkish Yarasa Adam 'Betmen'

Bedmen Yarasa Adam'dan yerli malı süper kahraman!

Ünlü çizgi roman karakterlerinden uyarlanan erken dönem bir Türk Batman filmi olan yapıt, hem fantastik bir film olmanın özelliklerini taşıyor hem de barındırdığı komedi unsurları ile izleyicinin beğenisini kazanıyor.

Günay Kosova tarafından yazılıp yönetilen bu film Yeşilçam sinemasının sınırları zorladığı güzide örneklerden biri.

Yeşilçam filminde süper kahraman: Turkish Yarasa Adam 'Betmen'
BETMEN YARASA ADAM

İnanılmaz düşük bir bütçeyle, 1973’te yapılmış bir Yeşilçam filmi.

1973 senesine ait bu filmin yönetmeninin kim olduğuna dair kaynak sayfalarda iki farklı isme rastlanmaktadır. Bu isimler Savaş Eşici ve Güney Kosova’dır.
Yeşilçam filminde süper kahraman: Turkish Yarasa Adam 'Betmen'

Filmin adında "Bedmen" fakat filmin posterinde "Betmen" yazıyor.

Yeşilçam filminde süper kahraman: Turkish Yarasa Adam 'Betmen'

Bu filmde bir yarışmada seçilen yılın en şık on kadını bir dergi sahibi tarafından sigortalanmıştır ve ölmeleri takdirinde 1000 lira kazanacaktır. Bu kadınlar teker teker ölmektedir ve bu olayın tek şüphelisi ise dergi sahibidir.

Bedmen ve Robin bu işin gizemini araştırmak için işe koyulurlar. 

Yeşilçam filminde süper kahraman: Turkish Yarasa Adam 'Betmen'

62 dakikalık bu filmde, Yarasa adamı Levent Çakır canlandırıyor. Filmde zıplayıp hoplayan kahramanlarımız suçlularla savaşıyorlar.

Yeşilçam filminde süper kahraman: Turkish Yarasa Adam 'Betmen'

Filmde James Bond müziklerini bolca duyabilirsiniz.

Yeşilçam filminde süper kahraman: Turkish Yarasa Adam 'Betmen'

Filmi izleyenler, sözlüklerde kahkalarını tutamadıklarını belirtiyor.

Yeşilçam filminde süper kahraman: Turkish Yarasa Adam 'Betmen'

Filmde striptizci kızlar ile başlayan ve Batman’in çapkınlıkları ile devam eden sahneler bolca yer alıyor. Bu sahnelerin bazıları gerçekten “araya parça atılmış” film havası da oluşturuyor.

Yeşilçam filminde süper kahraman: Turkish Yarasa Adam 'Betmen'

Film boyunca Batman ve Robin’in akrobatik hareketler sergileyerek gerçekleştirdikleri kavgaları görülüyor.

Yeşilçam filminde süper kahraman: Turkish Yarasa Adam 'Betmen'

Benzerine zor rastlanabilecek film, izleyiciye dakikalarca gülme vaadinde bulunuyor.

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