The Batman'den ilk hafta rekoru: Yılın en yüksek açılışına ulaştı

07 Mart 2022 Pazartesi, 16:38

Matt Reeves’ın yönettiği, heyecanla beklenen film ‘The Batman’, 4 Mart'ta gösterime girdi.

'The Batman'in oyuncu kadrosunda Bruce Wayne rolüyle Robert Pattinson ve The Penguin rolüyle Colin Farrell'ın yanı sıra, Catwoman rolüyle Zoe Kravitz, Carmine Falcon rolüyle John Turturro, Alfred Pennyworth rolünde Andy Serkis, The Riddler rolünde Paul Dano, Gil Colson rolüyle Peter Sarsgard, Jim Gordon rolüyle Jeffrey Wright yer alıyor.

İLK HAFTASINDA REKOR

Robert Pattinson'lı The Batman, ilk haftasında zirveye oturdu. Sinema salonlarında gösterime girer girmez büyük ilgiyle karşılaşan film, sadece Amerika'da bir hafta dolmadan 128 milyon dolar hasılat yaptı.

YILIN EN YÜKSEK AÇILIŞINA ADAY

The Batman, bu rakamla yeni yılın en yüksek film açılışına da aday oldu. Filmin gelecek haftalarda da büyük ilgiyle izleneceği şimdiden belli oldu.

"Cloverfield", "Dawn of the Planet of the Apes" ve "War for the Planet of the Apes" gibi yapımlarla tanınan Matt Reeves'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, yayınlandıktan 45 gün sonra ise HBO Max’e gelecek.