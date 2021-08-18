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Hababam Sınıfı Tatilde, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ve Hababam Sınıfı Güle Güle filmlerinde de rol alan İnci, Ortadirek Şaban filminde (karate yapan kişi), 1984 yapımı Zavallılar filminde (Kumarbaz), 1987 yapımı Yaprak Dökümü dizisinde (Hasan Karakteri) ve son olarak 1999 yılında Veliler Serdarı filminde (Çoban) karakterlerini canlandırmıştır.

İnce aynı zamanda birçok filmde 'set amiri' olarak görev almıştır.