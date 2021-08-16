Cimilli İbo yaşamını yitirdi

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 10:12

Karadenizin sevilen isimlerinden sanatçı Cimilli İbo (İbrahim Özer), İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

49 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Cimilli İbo'nun cenazesi yarın Rize İkizdere Cimil’de defnedilecek.

Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanan ve tedavi gören Cimilli İbo, geçtiğimiz günlerde böbrek yetmezliği ve kandaki aşırı enfeksiyondan dolayı yeniden yoğun bakımda tedavi görmüştü.