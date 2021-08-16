Cimilli İbo yaşamını yitirdi
Geçtiğimiz günlerde böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Cimilli İbo yaşamını yitirdi.
Karadenizin sevilen isimlerinden sanatçı Cimilli İbo (İbrahim Özer), İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
49 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Cimilli İbo'nun cenazesi yarın Rize İkizdere Cimil’de defnedilecek.
Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanan ve tedavi gören Cimilli İbo, geçtiğimiz günlerde böbrek yetmezliği ve kandaki aşırı enfeksiyondan dolayı yeniden yoğun bakımda tedavi görmüştü.
İlgili Haberler
- Cimilli İbo yoğun bakıma kaldırıldı
Video Haberler
- Toprağı kazıp kendini diri diri gömdü
- Alanya'da tekne yangınlarında 4 tekne küle döndü
- Antalya’da orman yangını başladı
- Taliban, Afganistan’da 5 bin mahkumu serbest bıraktı
- Aç kalan domuzlar sahile indi
- Gölete düşen yavru köpeği elleriyle kurtardı
- Canlı yayın yaparken helikopter üzerine su boşalttı
- Nil Kaplumbağası böyle görüntülendi
- Eşya yüklü kamyon TEM’de devrildi
- Rus donanmasına ait römorkör İstanbul Boğazı’ndan geçti
En Çok Okunan Haberler
- Demet Akalın, Fatma teyzeye verdiği sözü tuttu
- 14 bine yakın kişi verem oldu
- Yarışmacının elendiği soru sosyal medyada gündem oldu
- Ünlü modelden 'Hz. Ali' paylaşımı
- İl Müftüsü toplanan parayla kendisine lüks araç aldırdı
- 'Aşını ol, altını al' kampanyası başlatıldı
- Taliban'dan kritik Türkiye açıklaması geldi
- Milli voleybolcu sevgilisi ile fotoğraf paylaştı
- YÖK'ten 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Halk TV sunucusuna saldırı