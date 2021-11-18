Yıllardır yanlış yapılıyormuş: İşte ödüllü çay demleme tekniği

cumhuriyet.com.tr
18 Kasım 2021 Perşembe, 11:12
<p>Çay kültürünün en yaygın ve en yoğun olduğu ülkelerden biri Türkiye’dir. Çok sayıda çay demleme yöntemi bulunuyor. Çay demleme yöntemi çayın tadın değiştiriyor. Peki, en iyi çay nasıl demlenir?</p>

Çay kültürünün en yaygın ve en yoğun olduğu ülkelerden biri Türkiye’dir. Çok sayıda çay demleme yöntemi bulunuyor. Çay demleme yöntemi çayın tadın değiştiriyor. Peki, en iyi çay nasıl demlenir?

<p>Türk sofralarının sabah, öğle, akşam öğünlerinde tek vazgeçilmezi çay. Türkiye'nin 81 ilinde neredeyse her öğünde çay içiliyor. Ancak yıllardır mutfaklarda harıl harıl demlenen çaylarda büyük bir hata yapıldığı ortaya çıktı. Buna göre ödüllü bir çay demleme taktiği olan "Önce su, sonra çay" yönteminin, çayı çok daha lezzetli yaptığı belirtildi.</p>

Türk sofralarının sabah, öğle, akşam öğünlerinde tek vazgeçilmezi çay. Türkiye'nin 81 ilinde neredeyse her öğünde çay içiliyor. Ancak yıllardır mutfaklarda harıl harıl demlenen çaylarda büyük bir hata yapıldığı ortaya çıktı. Buna göre ödüllü bir çay demleme taktiği olan "Önce su, sonra çay" yönteminin, çayı çok daha lezzetli yaptığı belirtildi.

<p><strong>HAŞLAMA YAPMAYA EŞ DEĞER</strong></p><p>Çay demlenirken önce çayın ardından kaynamış suyun konulması sık yapılan hata olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bu sayede çay demlenmiş değil, haşlanmış oluyor. Eğer önce kaynamış su demliğe dökülür, ardından da çay eklenirse bu sefer demleme işlemi gerçekleşmiş oluyor.&nbsp;</p>

HAŞLAMA YAPMAYA EŞ DEĞER

Çay demlenirken önce çayın ardından kaynamış suyun konulması sık yapılan hata olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bu sayede çay demlenmiş değil, haşlanmış oluyor. Eğer önce kaynamış su demliğe dökülür, ardından da çay eklenirse bu sefer demleme işlemi gerçekleşmiş oluyor. 

<p>Çay demlerken alt demlikteki su kaynadıktan sonra üstteki demliğe suyu koyulur. Orta boy demlikler için 5 yemek kaşığı çay ilave edilir. Daha sonra alt demliğe soğuk su ilave edip, suyun kaynamasını beklenilir. Su kaynarken üst demlikteki çay çöker, demlenir ve kıvama gelmiş olur. 10 dakikalık bir bekleme süresinin ardından çay servis edilmeye hazır hale gelir.</p>

Çay demlerken alt demlikteki su kaynadıktan sonra üstteki demliğe suyu koyulur. Orta boy demlikler için 5 yemek kaşığı çay ilave edilir. Daha sonra alt demliğe soğuk su ilave edip, suyun kaynamasını beklenilir. Su kaynarken üst demlikteki çay çöker, demlenir ve kıvama gelmiş olur. 10 dakikalık bir bekleme süresinin ardından çay servis edilmeye hazır hale gelir.

<p><strong>SUYUN ÜSTTEN DÖKÜLMESİ GEREKİYOR</strong></p><p>Çay demleme konusunda bir diğer pratik nokta ise suyun demliğe eklenme şekli. Eğer suyu kenardan dökerseniz oksijenin kaybolmasına neden olabilirsiniz. Ancak suyu yukarıdan döktüğünüz zaman, kaybettiği oksijeni geri kazanır ve çayınız daha lezzetli bir hal alır.</p>

SUYUN ÜSTTEN DÖKÜLMESİ GEREKİYOR

Çay demleme konusunda bir diğer pratik nokta ise suyun demliğe eklenme şekli. Eğer suyu kenardan dökerseniz oksijenin kaybolmasına neden olabilirsiniz. Ancak suyu yukarıdan döktüğünüz zaman, kaybettiği oksijeni geri kazanır ve çayınız daha lezzetli bir hal alır.


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