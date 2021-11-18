Yıllardır yanlış yapılıyormuş: İşte ödüllü çay demleme tekniği
Türk sofralarının sabah, öğle, akşam öğünlerinde tek vazgeçilmezi çay. Türkiye'nin 81 ilinde neredeyse her öğünde çay içiliyor. Ancak yıllardır mutfaklarda harıl harıl demlenen çaylarda büyük bir hata yapıldığı ortaya çıktı. Buna göre ödüllü bir çay demleme taktiği olan "Önce su, sonra çay" yönteminin, çayı çok daha lezzetli yaptığı belirtildi.
Çay demlerken alt demlikteki su kaynadıktan sonra üstteki demliğe suyu koyulur. Orta boy demlikler için 5 yemek kaşığı çay ilave edilir. Daha sonra alt demliğe soğuk su ilave edip, suyun kaynamasını beklenilir. Su kaynarken üst demlikteki çay çöker, demlenir ve kıvama gelmiş olur. 10 dakikalık bir bekleme süresinin ardından çay servis edilmeye hazır hale gelir.
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