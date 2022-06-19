Yöneylem Araştırma'dan son seçim anketi: Gençler muhalefetten yana, 'Erdoğan'a asla oy vermem' diyenlerde dikkat çeken oran

Ankette, "Cumhurbaşkanlığı seçimini muhalefet adayı mı, Erdoğan mı Kazanır?" sorusu da yeni seçmenlere yöneltildi.

Buna göre, "Her durumda Recep Tayyip Erdoğan kazanır " diyenlerin oranı yüzde 31,5 oldu. Yeni seçmenlerin 39,8'i " Doğru bir aday gösterirse muhalefetin adayı kazanır" görüşünde.