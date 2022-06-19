Yöneylem Araştırma'dan son seçim anketi: Gençler muhalefetten yana, 'Erdoğan'a asla oy vermem' diyenlerde dikkat çeken oran

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2022 Pazar, 11:15
<p>Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, “Türkiye Gençlik Araştırması” adlı çalışmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.</p> <p>26 istatistiki bölgeye bağlı 27 ilde 18-22 yaş aralığındaki 3 bin 444 kişi ile yüz yüze görüşmeyle yapılan anket, gençlerin siyasal tercihlerini ortaya koydu.</p>

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, “Türkiye Gençlik Araştırması” adlı çalışmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

26 istatistiki bölgeye bağlı 27 ilde 18-22 yaş aralığındaki 3 bin 444 kişi ile yüz yüze görüşmeyle yapılan anket, gençlerin siyasal tercihlerini ortaya koydu.

<p>Anket sonucuna göre yeni seçmenin oy tercihinde CHP, yüzde 36,9 ile birinci parti olurken İkinci sırada, yüzde 21,2 ile AKP yer aldı.</p>

Anket sonucuna göre yeni seçmenin oy tercihinde CHP, yüzde 36,9 ile birinci parti olurken İkinci sırada, yüzde 21,2 ile AKP yer aldı.

<p>Ankette, 18-22 yaş arası yeni seçmene "Meclis’te çoğunluğu Cumhur İttifakı mı, muhalefet partileri mi kazanır? " sorusu yöneltildi.</p> <p>Yeni seçmenlerin yüzde 43,2'si "Meclis çoğunluğunu muhalefet kazanır" dedi. “Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı kazanır” diyenlerin oranı ise yüzde 33,4 oldu.</p>

Ankette, 18-22 yaş arası yeni seçmene "Meclis’te çoğunluğu Cumhur İttifakı mı, muhalefet partileri mi kazanır? " sorusu yöneltildi.

Yeni seçmenlerin yüzde 43,2'si "Meclis çoğunluğunu muhalefet kazanır" dedi. “Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı kazanır” diyenlerin oranı ise yüzde 33,4 oldu.

<p>Yeni seçmenlerin oy verme davranışlarını etkileyen faktörler arasında yüzde 42,5 ile “Ekonomik durum” birinci sırada yer aldı.</p> <p>Yüzde 27,5 ile “Dünya görüşü” ikinci sırada yer aldı.</p>

Yeni seçmenlerin oy verme davranışlarını etkileyen faktörler arasında yüzde 42,5 ile “Ekonomik durum” birinci sırada yer aldı.

Yüzde 27,5 ile “Dünya görüşü” ikinci sırada yer aldı.

<p>"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi mi, Parlamenter Sistem mi?" sorusuna yeni seçmenlerin yüzde 54,1'i "Parlamenter Sistem" yanıtını verdi.</p> <p>Yüzde 24,8'in tercihi ise "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" olarak belirlendi.</p>

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi mi, Parlamenter Sistem mi?" sorusuna yeni seçmenlerin yüzde 54,1'i "Parlamenter Sistem" yanıtını verdi.

Yüzde 24,8'in tercihi ise "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" olarak belirlendi.

<p>“Aday olması durumunda Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz?” sorusuna yeni seçmen yüzde 57,5 oranında “asla oy vermem” yanıtını verdi.</p> <p>Oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 19,3'te kaldı.</p>

“Aday olması durumunda Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz?” sorusuna yeni seçmen yüzde 57,5 oranında “asla oy vermem” yanıtını verdi.

Oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 19,3'te kaldı.

<p>Yeni seçmenlerin muhalefet adayı ve Erdoğan tercihinde, yüzde 51,9 "muhalefet adayına oy veririm" dedi.</p> <p>"Recep Tayyip Erdoğan'a oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 24,2'de kaldı.</p>

Yeni seçmenlerin muhalefet adayı ve Erdoğan tercihinde, yüzde 51,9 "muhalefet adayına oy veririm" dedi.

"Recep Tayyip Erdoğan'a oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 24,2'de kaldı.

<p>Ankette, "Cumhurbaşkanlığı seçimini muhalefet adayı mı, Erdoğan mı Kazanır?" sorusu da yeni seçmenlere yöneltildi.</p> <p>Buna göre, "Her durumda Recep Tayyip Erdoğan kazanır " diyenlerin oranı yüzde 31,5 oldu. Yeni seçmenlerin 39,8'i " Doğru bir aday gösterirse muhalefetin adayı kazanır" görüşünde.</p>

Ankette, "Cumhurbaşkanlığı seçimini muhalefet adayı mı, Erdoğan mı Kazanır?" sorusu da yeni seçmenlere yöneltildi.

Buna göre, "Her durumda Recep Tayyip Erdoğan kazanır " diyenlerin oranı yüzde 31,5 oldu. Yeni seçmenlerin 39,8'i " Doğru bir aday gösterirse muhalefetin adayı kazanır" görüşünde.

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