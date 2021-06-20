Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu Uğurcan Çakır'ın transferine dair açıklamalarda bulundu
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda Uğurcan Çakır'ın transferine dair açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Ahmet Ağaoğlu, "Uğurcan'ı transfer etmek isteyen kulüp, yüksek kalibreli bir kulüp. Büyük liglerden bir kulübe transferi söz konusu. Bu kulüplerin de hemen hemen hepsi, EURO 2020'den sonra transferlerini gerçekleştirme düşüncesinde." dedi.
Ağaoğlu, "Koita'nın Kasımpaşa'dan son sene aldığı ücret 950 bin euro civarındaydı. Biz oyuncuya devre arası talip olmuştuk ama talep edilen bonservis bedeli yüzünden transfer gerçekleşmedi. Ayrıca Koita'nın menajerliğini 2-3 yıldır kardeşi yapıyor." şeklinde belirtti.
Yabancı kuralına da değinen başkan Ağaoğlu, "Yabancı oyuncu kuralının artık değişeceğine ihtimal vermiyorum. Planlarımızı da buna göre yapacağız. Leipzig'in teknik direktörü değişti. Yeni hoca, 4-5 Temmuz'da herkesi bir arada görüp, 1 haftalık değerlendirme yapmak istiyor." açıklamalarında bulundu.
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