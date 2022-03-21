Yurt dışına çıkış yasağı olan Trabzonsporlu Mustafa Likos'a Fransız yargıçtan izin!

"ŞAMPİYONLUK HASRETİ YAŞADIĞIMIZI ANLATTIM"

Yurda dönmeyi iple çektiğini belirten Likos, "Her sene avukatım eşliğinde Türkiye’ye gelmek için başvuruyorum, her seferinde de ret cevabı aldım. Bu sene ‘Belki olur’ diyerek, mayıs için bir kez daha izin istedim. Yine reddedilince bu kez çok üzüldüm. Trabzonspor şampiyonluğa oynuyor, benim hiç görmediğim bir şey, benim için çok büyük bir olaydı. Bunu kaçıracaktım ve üzüntüsünü yaşıyordum. Avukatım ‘Yargıca mektup yazabilirsin’ deyince dernekte Bülent ağabeyimize danışıp, yazdığı mektubu, hakime hanıma gönderdim. Trabzonspor’un bizim için ne anlama geldiğini, 38 senedir şampiyonluk hasreti yaşadığımızı, bunu hiç görmediğimi anlattım. 5 senedir çıkış yasağım olduğu ve bunu göremezsem çok üzüleceğimi söyledim” dedi.