Konut satışları çakıldı
Türkiye'de ocak ayında bir önceki aya göre, yüzde 54'lük düşüşle 199 bin 111 gayrimenkul satış işlemi yapıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, geçen yıl aralık ayında 441 bin 429 gayrimenkul satış işlemi gerçekleşti.
Ocak ayında ise 199 bin 111 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Buna göre, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 54 oranında azalma görüldü.
Geçen ay satış işlemlerinden 1 milyar 802 milyon 189 bin 253 lira tapu harcı geliri sağlandı.
Bu işlemlerin 83 bin 233'ünü konut, 34 bin 850'sini arsa, 56 bin 127'sini tarla, 9 bin 897'sini işyeri, geri kalanını ise diğer taşınmaz cinsleri oluşturdu.
EN ÇOK SATIŞ İŞLEMİ İSTANBUL'DA
İstanbul, e??????n çok işlem yapılan iller arasında 24 bin 785 satışla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 13 bin 469 ile Ankara, 11 bin 245 ile İzmir, 7 bin 982 ile Antalya, 7 bin 907 ile Bursa, 5 bin 770 ile Konya, 5 bin 497 ile Kocaeli ve 5 bin 220 ile Balıkesir takip etti.
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