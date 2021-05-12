"GALATASARAY ARADAN SIYRILARAK ŞAMPİYONLUĞA ORTAK OLDU"
"Beşiktaş, tarihinde hep yaptığı ve en iyi becerdiği ama taraftarını da, deyim yerindeyse kanser eden şeyi yaptı. Tüm ihtimalleri son maça, son dakikalara ve belki de son saniyelere bıraktı. Bunca hafta önde, yani lider götürdüğü ligi belki de sezonun son şutlarına bıraktı. Oysa ki, bu maç başlayana kadar Beşiktaş'ın en ciddi rakibi Fenerbahçe gibi görünüyordu. Fenerbahçe'nin yenilmesiyle Beşiktaş'ın da işini bu hafta bitirmesi olasıydı. Ama Galatasaray, deyim yerindeyse aradan sıyrılıp, hiç beklenmedik bir biçimde şampiyonluğa ortak oldu. Beşiktaş, ciddi bir taktik hatası yaptı bu maçta. 90 dakika neredeyse rakibe hiç top oynatmayıp sürekli press yaparak, rakip kale önünde baskı yaparak oynadı. Ama bir şeyi unutuyordu: Rakip kontra atağa çıktığında onu nasıl durduracaktı? Nitekim Karagümrük, üstelik de ikinci golünü 10 kişi kaldığı bir kadroyla atarken, Beşiktaş kalecisi Ersin'in iki golde de hatasını göz önünde bulundurunca, maçtan 2-1 mağlup ayrılması doğal bir sonuç oldu."
"BÜTÜN HESAPLAR SON HAFTANIN SON SANİYESİNE KALDI"
Beşiktaş'ın maç boyunca üstün oynadığını fakat gol yollarındaki sıkıntıları çözemediği için mağlup oldupunu belirten Arapkirli, "Sergen Yalçın, haftalar boyu neredeyse 3 golcüyle, Aboubakar, Cenk Tosun ve Cyle Larinle rakip kaleleri bombardımana tutarken, bu maçta sadece tek golcüsüyle hayal kırıklığına uğramış oldu.Şimdi bütün hesaplar, son haftanın son saniyelerine kalmış durumda. Çünkü Beşiktaş ile Galatasaray puan puana geldiler. Beşiktaş +2 averajla son haftaya giriyor. Ama bu işler geçmişte de görüldüğü gibi, maçın nasıl biteceğine bağlı. Galatasaray eğer Beşiktaş'tan daha farklı kazanırsa, averajla öne geçmiş olacak. Dolayısıyla şu noktadan sonra, her şeyin olabileceği bir son 90 dakika seyredeceğiz" yorumunda bulundu.
"BEŞİKTAŞ AYAĞINA KADAR GELEN FIRSATI TEPTİ"
Beşiktaş'ın Süper Lig'in son haftasında oynayacağı Göztepe deplasmanı hakkında ise Arapkirli şunları söyledi: "Beşiktaş, Göztepe deplasmanından mutlaka yeteri kadar farklı bir skorla dönmek zorunda. Orada her şey olabilir. Ama Beşiktaş ayağına kadar gelen fırsatı, taraftarlarına saç baş yolduracak şekilde, en azından bu haftalık tepmiş oldu"
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