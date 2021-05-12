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"GALATASARAY ARADAN SIYRILARAK ŞAMPİYONLUĞA ORTAK OLDU"

"Beşiktaş, tarihinde hep yaptığı ve en iyi becerdiği ama taraftarını da, deyim yerindeyse kanser eden şeyi yaptı. Tüm ihtimalleri son maça, son dakikalara ve belki de son saniyelere bıraktı. Bunca hafta önde, yani lider götürdüğü ligi belki de sezonun son şutlarına bıraktı. Oysa ki, bu maç başlayana kadar Beşiktaş'ın en ciddi rakibi Fenerbahçe gibi görünüyordu. Fenerbahçe'nin yenilmesiyle Beşiktaş'ın da işini bu hafta bitirmesi olasıydı. Ama Galatasaray, deyim yerindeyse aradan sıyrılıp, hiç beklenmedik bir biçimde şampiyonluğa ortak oldu. Beşiktaş, ciddi bir taktik hatası yaptı bu maçta. 90 dakika neredeyse rakibe hiç top oynatmayıp sürekli press yaparak, rakip kale önünde baskı yaparak oynadı. Ama bir şeyi unutuyordu: Rakip kontra atağa çıktığında onu nasıl durduracaktı? Nitekim Karagümrük, üstelik de ikinci golünü 10 kişi kaldığı bir kadroyla atarken, Beşiktaş kalecisi Ersin'in iki golde de hatasını göz önünde bulundurunca, maçtan 2-1 mağlup ayrılması doğal bir sonuç oldu."