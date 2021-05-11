BB Erzurumspor ve Ankaragücü, Süper Lig'den düştü
Süper Lig'de 41. hafta maçları sonucunda BB Erzurumspor ve MKE Ankaragücü, Yukatel Denizlispor'un ardından küme düşen diğer takımlar oldu.
Süper Lig'de 41. hafta maçları sonucunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü'nün ligden düşmesi kesinleşti. Bu iki ekip, Yukatel Denizlispor'un ardından lige veda eden diğer kulüpler oldu.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 20:30'da başlayan maçta Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. BB Erzurumspor, 30. ve 41. dakikalarda Efecan Karaca'nın golleriyle 2-0 öne geçen Aytemiz Alanyaspor'a 45. ve 73. dakikada Rashani ve 84. dakikada Cenk Ahmet'in golleriyle yanıt verdi. 2-0 geriden gelerek 3-2 kazanan ve puanını 40'a yükselten BB Erzurumspor, son haftayı "bay" geçecek olması sebebiyle küme düştü.
20:30'da başlayan bir diğer maçta Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü, deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu ve 38 puanda kalarak Süper Lig macerasını noktaladı. Ev sahibi Kasımpaşa'nın golleri 9. dakikada penaltıdan Hadergjonaj, 13. dakikada Anıl Koç ve 90+6. dakikada Mehmet Feyzi'den geldi.
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