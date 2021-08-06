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Zamalek yöneticisi Amr Adham, "Mostafa Mohamed'in sözleşmesinde kiralık kontratı feshetmek veya satın alma opsiyonunu aktif hale getirmek için Galatasaray'la görüşmedik. Mostafa Mohamed şu anda sözleşmesi gereği Galatasaray'da devam ediyor ve geleceği hakkında yeni bir gelişme yok." açıklamasını yaptı.
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