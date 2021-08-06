<p>Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed'in geleceği belirsizliğini koruyor.&nbsp;</p>
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Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed'in geleceği belirsizliğini koruyor. 

<p>Mısır kulübü Zamalek, Mohamed'in sözleşmesiyle ilgili açıklamada bulundu.</p>
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Mısır kulübü Zamalek, Mohamed'in sözleşmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

<p>Zamalek yöneticisi Amr Adham, "Mostafa Mohamed'in sözleşmesinde kiralık kontratı feshetmek veya satın alma opsiyonunu aktif hale getirmek için Galatasaray'la görüşmedik. Mostafa Mohamed şu anda sözleşmesi gereği Galatasaray'da devam ediyor ve geleceği hakkında yeni bir gelişme yok." açıklamasını yaptı.&nbsp;</p>
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Zamalek yöneticisi Amr Adham, "Mostafa Mohamed'in sözleşmesinde kiralık kontratı feshetmek veya satın alma opsiyonunu aktif hale getirmek için Galatasaray'la görüşmedik. Mostafa Mohamed şu anda sözleşmesi gereği Galatasaray'da devam ediyor ve geleceği hakkında yeni bir gelişme yok." açıklamasını yaptı. 

<p>Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonu için daha zamanı olduğunu ve bunu performansının belirleyeceğini belirtmişti.&nbsp;</p>
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonu için daha zamanı olduğunu ve bunu performansının belirleyeceğini belirtmişti. 

<p>Mostafa Mohamed, devre arası katıldığı Galatasaray ile 18 maçta 9 gol kaydetti.</p>
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Mostafa Mohamed, devre arası katıldığı Galatasaray ile 18 maçta 9 gol kaydetti.

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