Fenerbahçe, Burak Kapacak ile sözleşme imzalandığını açıkladı
Fenerbahçe, Bursaspor'dan Burak Kapacak ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fenerbahçe, TFF 1. Lig'de mücadele eden Bursaspor'un 21 yaşındaki genç oyuncusu Burak Kapacak ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Genç oyuncunun adı, Fransız ekibi Bordeaux ile de anılıyordu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, Bursaspor Kulübü’nde forma giyen Burak Kapacak ve Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi imzalar atılacaktır." denildi.
21 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Bursaspor formasıyla 83 resmi maça çıkarken 7 gol atıp 15 asist yaptı.
Bilgilendirme | Fenerbahçemiz, Bursaspor Kulübü’nde forma giyen Burak Kapacak ve Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 6, 2021
Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi imzalar atılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/cVAWqCiFMF
Video Haberler
- Et yiyen dev çekirge görenleri hayretler içinde bıraktı
- Aynı köyde 2 gün sonra yeniden orman yangını
- Boz ayıya araç çarptı
- Muavin fark etti! Bagajda ölü bulundu
- Sıcakta yatarken bulundu, polis ne yaptıysa uyandıramadı
- Bakan Pakdemirli'ye protesto anı kamerada
- Metroya maskesiz bindi, Özel harekâtçıyım dedi
- Van'da kaydedildi: Yerden gökyüzüne kadar uzanıyor
- Araç devrildi; genç sürücü ölümden döndü
- Esnaf kavgasında sopa ve tabureler havada uçuştu
En Çok Okunan Haberler
- İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini!
- RTÜK Başkanı'ndan Halk TV açıklaması
- Mahmut Özer kimdir? İşte hakkındaki bilgiler
- Yeni Milli Eğitim Bakanı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması
- Cübbeliden aşı kararı
- Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı
- Milas Afet Koordinasyon Merkezi’ne saldırı gerçekleşti
- Halk TV'nin İçmeler'de yapılan yayınına saldırı!
- TIR otobüsle çarpıştı: 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
- 15 Temmuz’da Akar’ın yerine komuta etmişti