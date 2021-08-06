Fenerbahçe, Burak Kapacak ile sözleşme imzalandığını açıkladı

06 Ağustos 2021 Cuma, 18:45

Fenerbahçe, TFF 1. Lig'de mücadele eden Bursaspor'un 21 yaşındaki genç oyuncusu Burak Kapacak ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Genç oyuncunun adı, Fransız ekibi Bordeaux ile de anılıyordu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, Bursaspor Kulübü’nde forma giyen Burak Kapacak ve Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi imzalar atılacaktır." denildi.

21 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Bursaspor formasıyla 83 resmi maça çıkarken 7 gol atıp 15 asist yaptı.