Zamdan sonra sütlerde etiketler değişti: Yurttaş isyan etti

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2021 Cuma, 14:54
<p>Son günlerde yiyecek, akaryakıt, giyim gibi birçok sektöre gelen zamlar yurttaşın cebini yakmaya devam ediyor.&nbsp;</p>

Son günlerde yiyecek, akaryakıt, giyim gibi birçok sektöre gelen zamlar yurttaşın cebini yakmaya devam ediyor. 

<p>Geçtiğimiz hafta çiğ süte Ulusal Süt Konseyi tarafından zam yapılmış, böylece sütün litre fiyatı 3.20 TL’den 4.70 TL’ye yükselmişti.<br></p>

Geçtiğimiz hafta çiğ süte Ulusal Süt Konseyi tarafından zam yapılmış, böylece sütün litre fiyatı 3.20 TL’den 4.70 TL’ye yükselmişti.

<p>25 litre sütten 1 kilo elde edilen tereyağın fiyatı 54 liradan 70 liraya yükselirken, yine 18 litre çiğ sütten 1 kilo elde edilen kaymak ise 45 liradan 60 liraya yükseldi.&nbsp;<br></p>

25 litre sütten 1 kilo elde edilen tereyağın fiyatı 54 liradan 70 liraya yükselirken, yine 18 litre çiğ sütten 1 kilo elde edilen kaymak ise 45 liradan 60 liraya yükseldi. 

<p>Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bulundan Asarcıklı Caddesi’nde bulunan şarküteri çalışanı Hasan Akça, çiğ süt zammından sonra süt ürünlerine zam geldiğini aktarırken, bu artışı tam anlamıyla yansıtmadıklarını belirtti.<br></p>

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bulundan Asarcıklı Caddesi’nde bulunan şarküteri çalışanı Hasan Akça, çiğ süt zammından sonra süt ürünlerine zam geldiğini aktarırken, bu artışı tam anlamıyla yansıtmadıklarını belirtti.

<p>Süt ve süt ürünlerine gelen zam sosyal medyanın gündemine oturdu.</p>

Süt ve süt ürünlerine gelen zam sosyal medyanın gündemine oturdu.

<p>Yurttaşlar marketlerdeki fiyat etiketlerindeki değişimi paylaşarak süte gelen zam için sert tepki gösterdiler.</p>

Yurttaşlar marketlerdeki fiyat etiketlerindeki değişimi paylaşarak süte gelen zam için sert tepki gösterdiler.

<p>1 litre sütün 14-16 TL arasında değişim gösterdiği görülüyor.</p>

1 litre sütün 14-16 TL arasında değişim gösterdiği görülüyor.

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