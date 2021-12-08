Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu: 'Ücretsiz süt dağıtımına başlıyoruz'

08 Aralık 2021 Çarşamba, 16:15

Türkiye, kurda gerçekleşen hızlı artışın ardından büyük zamlar yaşamaya devam ediyor. Son olarak, Ulusal Süt Konseyi, 3 lira 20 kuruş olan çiğ süt litre tavsiye satış fiyatını yüzde 46.8 artırarak 4 lira 70 kuruşa çıkarmıştı.

Çiğ süt fiyatlarına yapılan yüzde 47’lik zam henüz uygulamaya konmadan, marketlerde satılan süt ve süt ürünlerine de yüzde 3 ila yüzde 15’i aşan oranlarda zam geldi.

8 liradan aşağı bir litre süt bulmanın mümkün olmadığı marketlerde, 180 ml meyveli sütler bile 3-3,5 TL’den satılıyor. Bunun yanı sıra tereyağı, yoğurt ve peynir gibi diğer süt ürünlerindeki artışlar da dikkat çekici. Aralık itibarıyla bir kilo yoğurt 10 liradan 11,5 TL’ye çıkarken, iki kiloluk yoğurtlar ise 18 liradan 20 liraya yükseldi. Benzer zam oranları tereyağı ve peynir için de geçerli.

ART ARDA ZAM

Süt üreticisi, son bir yılda yüzde 100’ün üzerinde artan girdi maliyetleri karşısında ürettiği sütün litresini 3,20 TL’den satmaya daha fazla dayanamamış, anaç hayvanlarını kesime göndermek zorunda kalmıştı. Yaşanan süt krizinin et krizine de dönüşmemesi için çağrılar yapılırken Gıda Komitesi toplanmış; Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından yeni çiğ süt referans fiyatları açıklanmıştı.

Sözcü'den Gamze Bal'ın haberine göre, çiftçiden alınan çiğ süt fiyatlarının yüzde 46,9 artırılarak 4 lira 70 kuruşa çıktığı duyurulmuştu. Ancak bu karar 8 Aralık'tan itibaren uygulanmaya başlayacak.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 'ÜCRETSİZ SÜT' DAĞITACAK

Süt ve süt ürünlerine art arda gelen zamlar sonrası, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden bir hamle geldi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, artan süt fiyatları nedeniyle yurttaşların bütçelerine katkı sağlamak için il genelinde ücretsiz süt dağıtacaklarını duyurdu.

Çerçioğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Artan süt fiyatları nedeniyle vatandaşlarımızın bütçelerine katkı sağlamak üzere süt dağıtımına başlıyoruz."