Zamlar 'Halk Ekmek'e akın ettirdi: Yarım saatte 10 bin ekmek satıldı
Kars Fırıncılar ve Lokantacılar Odası’nin bir ay içinde aldığı iki zam kararının ardından 210 gram ekmeğin 2,5 liraya çıktı. Kars Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası ise 220 gram ekmeği 1.5 liraya satmaya devam etti. Vatandaş, kentin çeşitli noktalarındaki Halk Ekmek büfelerine yöneldi. Sabah ve öğlen olmak üzere 10 ayrı noktada bulunan Halk Ekmek büfelerinde satışı yapılan yaklaşık 10 bin ekmeğin yarım saat içinde tükendiği görüldü.
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