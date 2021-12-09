Ankara Halk Ekmek'ten Melih Gökçek'in iddialarına yanıt

09 Aralık 2021 Perşembe, 18:32

Ankara Halk Ekmek, geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin görevden alınan eski Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek'in gündeme getirdiği görüntüler için sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Gökçek, ekmeklerin hayvanlara yedirildiğini öne sürmüştü.

Ankara Halk Ekmek, “üretim hatası yaşanan ve fire alanında biriktirilen ürünlerin yem fabrikaları ile hayvan barınaklarına gönderildiğini belirterek, “Bu ekmekler kesinlikle satışa sunulmamaktadır. Süreç Ankara’daki ve Türkiye’deki birçok halk ekmek fabrikasında yıllardır bu şekilde ilerlemektedir” açıklamasını yaptı.

Ankara Halk Ekmek’in açıklaması şöyle:

“Kurumumuz hakkında havuz medyası, bir grup trol ve o trol grubunu yöneten bir müfteri tarafından öne sürülen iddialar hakkında;

1- Halk Ekmek, son dönemde yaşanan ekonomik sorunların ardından günlük üretimini 1 milyon adet ekmeğe kadar çıkarmıştır.

2- Böyle büyük bir kapasitede üretimin olduğu her tesiste, satışa sunulamayan ürünlerin olması gayet normaldir.

“SÜREÇ ANKARA’DAKİ VE TÜRKİYE’DEKİ BİRÇOK HALK EKMEK FABRİKASINDA YILLARDIR BU ŞEKİLDE İLERLEMEKTEDİR”

3- Bahsedilen görüntülerdeki ekmekler üretim hatası yaşanan ve fire alanında biriktirilen ürünlerdir. Bu ürünler, ABB Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Veterinerlik Şube Müdürlüğü ve yem fabrikaları tarafından satın alınmaktadır. Halk Ekmek bu ürünleri yem fabrikaları ile hayvan barınaklarına göndermektedir. Bu ekmekler kesinlikle satışa sunulmamaktadır. Süreç Ankara’daki ve Türkiye’deki birçok halk ekmek fabrikasında yıllardır bu şekilde ilerlemektedir.

Yıllardır uygulanan bu prosedür hakkında iftira dolu paylaşımları yapan müfteriler hakkında kurumumuz suç duyurusunda bulunacaktır. Halkın ucuz ve sağlıklı ekmek yemesinden rahatsız olan bu kesimler hukuk önünde hesap verecektir.

Halk Ekmek olarak halkımızla ucuz ve sağlıklı ekmeği buluşturmaya devam edeceğiz”