Dünyanın en yaşlı zürafası Mutangi hayatını kaybetti

08 Aralık 2021 Çarşamba, 11:44

Birkaç hafta önce 31. doğum gününü kutlayan Mutangi, Avustralya, Yeni Güney Galler’deki Taronga Western Plains Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan dünyanın en yaşlı zürafası evinde yaşamını yitirdi.

Sözcü'nün The Sun’dan aktardığı habere göre, 1990 yılında hayvanat bahçesinde dünyaya gelen ilk zürafa olan Mutangi, kızlarından ikisiyle aynı hayvanat bahçesinde yaşıyordu.

Zürafalar, vahşi doğada yaklaşık 25 yıl kadar yaşasalar da hayvanat bahçesinde koruma altında bu süre uzayabiliyor.

Bakıcısı Bobby-Jo Vial, Mutangi’nin çok karakterli ve sürekli meydan okumaya hazır olduğu söyledi.

Haziran ayındaki Dünya Zürafa Günü’nde Bobby-Jo, Mutangi ile çalışmanın bir ayrıcalık olduğunu ve birlikte olmayı en sevdiği kişi olduğunu söyledi:

“İyi bir ilişkimiz var. Biraz da yiyeceğe dayanıyor, ama aynı zamanda güvene de dayanıyor. Bir sürü hayvanı olan zürafanın güvenini kazanmak uzun zaman alır.”

Kasım ayında, Jimmie adlı 26 yaşındaki bir zürafa, Maryland’deki bir hayvanat bahçesinde öldü. Jimmie, bacağında ve toynağında sürekli rahatsızlık yaşadıktan sonra Plumpton Park Hayvanat Bahçesi’nde ötenazi uygulandı.